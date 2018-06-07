FİNANS

Citroen'in 1.2 Puretech motoruna "Yılın Motoru" ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Türkiye’de Citroen'in C3 Aircross modelinde bulunan 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli PureTech motoru, "Yılın Motoru" seçildi

İSTANBUL (AA) - Citroen'in 1.2 Puretech motoru, "Uluslararası Yılın Motoru" ödüllerinde kendi kategorisinde "Yılın Motoru" ödülüne layık görüldü.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20.'si düzenlenen otomotiv sektöründe dünyanın en prestijli ödüllerinden "International Engine Of The Year-Uluslararası Yılın Motoru" ödüllerinde Citroen'in 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli motoru aldığı 295 puanla bir kez daha kendi kategorisinde "Yılın Motoru" seçildi.

1.0-1.4 litre kategorisinde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da aynı ödülü almış olan 1.2 PureTech 110 S&S, Türkiye’de Citroen C3 Aircross ve önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan C4 Cactus modelinde kullanılıyor.

2019’un başında satışa sunulacak olan Yeni Citroen C5 Aircross modelinde ise PureTech 130 S&S versiyonuna görev verilecek.

Bünyesinde 120 patenti barındıran ileri teknoloji ürünü 3 silindirli 1.2 PureTech, yeni versiyonunda bir önceki nesline göre yüzde 7’ye varan yakıt tüketimi sağlıyor.

C4 Cactus ve C3 Aircross modelinde yer alan 1.2 PureTech motor, 110 HP güç ve 205 Nm tork sağlıyor ve Euro 6 emisyon normlarını karşılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Citroen otomotiv

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