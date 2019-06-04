Çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere para cezası

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanı olan bölgede türü korumaya yönelik av düzenlemelerini sıkı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Koruma altındaki çizgili sırtlanı avlayanlara ve zarar verenlere 19 bin 830 lira, Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere ise 11 bin 330 lira tazminat uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan Hatay'da görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde gelecekte nesli tehlikeye girebilecek türler arasında çizgili sırtlan da yer alıyor.

Diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntılarıyla, hasta, sakat ve zayıf düşmüş hayvanlar, böcekler, küçük memeliler, kavun, karpuz ve üzüm gibi meyveler, bazı sebzeler ve yabani yemişlerle beslenebilen çizgili sırtlanlar, çok aç kaldıkları ve yiyecek bulamadıkları zamanlarda evcil hayvanlara da saldırabiliyor.