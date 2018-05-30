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CK Enerji Akdeniz Elektrik'te "e-Arşiv Fatura" dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 16:05 | Son Güncelleme

CK Enerji Akdeniz Elektrik'te "e-Arşiv Fatura" dönemi

CK Enerji Akdeniz Elektrik e-Arşiv Fatura uygulaması başlattı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ağaçları korumak ve müşterileri kağıt fatura derdinden kurtarmak amacıyla "e-Arşiv Fatura" uygulamasını başlatan CK Enerji Akdeniz Elektrik, elektrik faturalarını müşterilerin e-posta adreslerine gönderiyor.

e-Arşiv Fatura için başvurular, Şirketin internet sitesinde oluşturulan https://www.ckakdeniz.com.tr/E-Arsiv-Fatura üzerinden kabul ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, topluma, çevreye ve ülkeye değer katmak için çalıştıklarını belirtti. Değerli, "Proje geliştirirken, iş planlarımızı yaparken önceliğimiz bölgemize değer katmak. Ağaçlarımızı korumak üzere geliştirdiğimiz e-Arşiv Fatura ile müşterilerimiz birikmiş kağıt fatura derdinden kurtulup, faturalarının kaybolma riskini ortadan kaldırırken, doğayı ve çevreyi korumaya da destek veriyor. Kısa vadede hedefimiz 400 bin müşterimizin e-Arşiv faturaya geçmesini sağlamak. Bu da her ay iki ağacı kesilmekten kurtarmak anlamına geliyor." dedi.

- Elmalı'ya hatıra ormanı

Dijital dönüşüm çalışmalarının şirket içinde de devam ettiğini bildiren Değerli, şunları kaydetti:

"Şirket olarak tüm evrakımızı dijital ortama taşıyoruz. Bundan sonra da atacağımız adımlarla şirket içinde kağıt israfını hayatımızdan çıkarmak istiyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre dostu elektrik tüketicilerine yönelik Mayıs 2017'de 'Enerjim Organik' tarifesini hazırladık. Mart 2018'de bu tarifeyi tercih eden bin müşteri için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalı'da belirlenen alanda fidan diktik. Bu sayıyı 10 binlere çıkarmayı ve bölgeye bir hatıra ormanı kazandırmayı hedefliyoruz."

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ağaç CK Enerji Akdeniz Elektrik e-Arşiv Fatura Erol Değerli

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