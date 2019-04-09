CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

İSTANBUL, (DHA)- CK Enerji Boğaziçi Elektrik, birçok hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı. e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan e-Devlet Kapısı’nda yerini aldığını duyurdu. Perakende elektrik sektöründe online aboneliği ilk başlatan şirket olduğunu açıklayan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, e-Devlet üzerinden de abonelik, abonelik iptali, borç ve başvuru sorgulama hizmetlerini çok daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde sunacağını belirtti.

2 DAKİKADA İŞLEM TAMAMLANIYOR

e-Devlet ile işlemlerin maksimum 2 dakika sürdüğünü söyleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Teknolojiye yaptığımız yatırımla geliştirdiğimiz online işlem merkezimiz, milyonlarca vatandaşımızın hizmet aldığı e-Devlet Kapısı üzerinden kullanılmaya başladı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri abonelik başvurusu ya da abonelik iptali gibi işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapabilecek. Yine başvuru ya da borç durumunu sorgulamak isteyen müşterilerimiz de bu işlemlerini e-Devlet’ten takip edebilecek" değerlendirmesinde bulundu.