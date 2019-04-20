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CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten müşterilerine 25 bin bez çanta

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten müşterilerine 25 bin bez çanta

İSTANBUL (AA) - CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından, çevresel tehlikelere dikkati çekmek amacıyla kutlanan Dünya Günü kapsamında farkındalık yaratmak için 22-29 Nisan'da yeni abonelik yapan müşterilerine 25 bin bez çanta dağıtılacağı bildirildi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Dünya Günü'nün her yıl 22 Nisan'da kutlandığı anımsatıldı.

Çevresel tehlikelere dikkati çekmek amacıyla kutlanan Dünya Günü'nde, CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in de plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zararla ilgili toplumda farkındalık yaratmak için harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, "CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu kapsamda Müşteri Hizmet Merkezleri'nde 22-29 Nisan tarihleri arasında yeni abonelik yapan herkese geri dönüşümlü bez çanta hediye ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, kendilerini sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlandırmadıklarını belirterek, "Enerji Okuryazarlığı projemiz ile bir yandan enerji tasarrufunu desteklerken diğer yandan çevre konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Kolay yöntemlerle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek çevreyi korurken diğer yandan dışa bağımlılığı azaltarak ekonomimize destek olabiliriz. Daha temiz bir çevre ve daha güçlü bir ekonomi için Türkiye genelinde plastik poşet kullanımının azaltılmasına biz de destek vermek istedik. ” değerlendirmesinde bulundu.

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bez çanta CK Enerji Boğaziçi Elektrik CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal

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