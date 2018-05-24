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CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten "Sesiniz Enerjimiz" programı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, hizmet kanallarında müşteri deneyimini ölçmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan "Sesiniz Enerjimiz" programını başlattı - Program sayesinde şu ana kadar 150 binden fazla müşterinin aldığı hizmeti değerlendirmesi sağlanırken, yüzde 96'ya varan memnuniyet oranına ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in müşteri deneyimini ölçmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı "Sesiniz Enerjimiz" programıyla, şu ana kadar 150 binden fazla müşterinin aldığı hizmeti değerlendirmesi sağlanırkenken, yüzde 96'ya varan memnuniyet oranına ulaşıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yüksek müşteri memnuniyetinin hizmetlerin odak noktasında yer aldığı ifade edildi.

Müşteri Hizmet Merkezlerinde (MÜHİM) başlatılan söz konusu programla müşterilere işlem kolaylığı sağlandığının kaydedildiği açıklamada, müşteri memnuniyeti ve çalışan yaklaşımı gibi ana hizmet konularının müşterilerce değerlendirilmesinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, olumsuz değerlendirme yapan müşterilerle görüşülerek memnuniyetsizlik nedenlerinin detaylı olarak analiz edildiğine işaret edilerek, "Bu uygulamayla şu ana kadar 150 binden fazla müşterinin aldığı hizmetin değerlendirmesi sağlandı ve ilk sonuçlara göre müşteri memnuniyetinde yüzde 96 gibi yüksek bir orana ulaşıldı. MÜHİM'lerden sonra şimdi de 300'e yakın müşteri işlem merkezinde her müşteri teması sonrası kullanılabilecek bir anket modelini devreye almak için çalışan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, web sitesinden de tüm ana başlıklarda müşteri geri bildirimlerini toplamaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Programının devamında müşteri işlem ve teması devreye girecek interaktif sesli anket ve SMS anket modellerinin devreye alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Böylece tüm hizmet kanallarında sağlanan her talep ve temas sonrasında müşteri deneyimini ölçme amacına ulaşılabilecek. Bu uygulamalarla müşterinin sesini duymayı ve bu sesi daha yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak enerjiye dönüştürmeyi amaçlayan CK Boğaziçi Elektrik, hizmet ve kurumsal görünüm standartlarının uygunluğunu denetlemek üzere 'gizli müşteri' uygulamasına da devam edecek."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal da bu araştırmalar sayesinde müşterinin ne istediğini ve bakış açısını göreceklerini ifade etti.

Yüksek müşteri memnuniyetini önemsediklerini vurgulayan Bakal, "Geleceğe dönük iş planlarımızı yaparken bu araştırmalarda çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz. Bu çerçevede tüm süreçlerimizi müşteri gözüyle tasarlamak için çalışmaya başladık. Bu çalışmalarla hedefimiz, enerji sektöründe rol model olabilecek 'mükemmel bir müşteri deneyimini' tüm müşterilerimize yaşatmak." değerlendirmesinde bulundu.

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