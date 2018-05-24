Açıklamada, olumsuz değerlendirme yapan müşterilerle görüşülerek memnuniyetsizlik nedenlerinin detaylı olarak analiz edildiğine işaret edilerek, "Bu uygulamayla şu ana kadar 150 binden fazla müşterinin aldığı hizmetin değerlendirmesi sağlandı ve ilk sonuçlara göre müşteri memnuniyetinde yüzde 96 gibi yüksek bir orana ulaşıldı. MÜHİM'lerden sonra şimdi de 300'e yakın müşteri işlem merkezinde her müşteri teması sonrası kullanılabilecek bir anket modelini devreye almak için çalışan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, web sitesinden de tüm ana başlıklarda müşteri geri bildirimlerini toplamaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL (AA) - CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in müşteri deneyimini ölçmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı "Sesiniz Enerjimiz" programıyla, şu ana kadar 150 binden fazla müşterinin aldığı hizmeti değerlendirmesi sağlanırkenken, yüzde 96'ya varan memnuniyet oranına ulaşıldı.

Programının devamında müşteri işlem ve teması devreye girecek interaktif sesli anket ve SMS anket modellerinin devreye alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Böylece tüm hizmet kanallarında sağlanan her talep ve temas sonrasında müşteri deneyimini ölçme amacına ulaşılabilecek. Bu uygulamalarla müşterinin sesini duymayı ve bu sesi daha yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak enerjiye dönüştürmeyi amaçlayan CK Boğaziçi Elektrik, hizmet ve kurumsal görünüm standartlarının uygunluğunu denetlemek üzere 'gizli müşteri' uygulamasına da devam edecek."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal da bu araştırmalar sayesinde müşterinin ne istediğini ve bakış açısını göreceklerini ifade etti.

Yüksek müşteri memnuniyetini önemsediklerini vurgulayan Bakal, "Geleceğe dönük iş planlarımızı yaparken bu araştırmalarda çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz. Bu çerçevede tüm süreçlerimizi müşteri gözüyle tasarlamak için çalışmaya başladık. Bu çalışmalarla hedefimiz, enerji sektöründe rol model olabilecek 'mükemmel bir müşteri deneyimini' tüm müşterilerimize yaşatmak." değerlendirmesinde bulundu.

