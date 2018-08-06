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CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürlüğü görevine Hakan Erek getirildi

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA ) - ŞUBAT 2017’den beri CK Enerji’de Rekabet Uyum Direktörü pozisyonunda görev yapmakta olan Metin Pektaş’tan boşalan yere Rekabet Uyum Müdürü olarak Hakan Erek getirildi.

CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürlüğü görevine Hakan Erek getirildi

İSTANBUL, (DHA ) - ŞUBAT 2017’den beri CK Enerji’de Rekabet Uyum Direktörü pozisyonunda görev yapmakta olan Metin Pektaş’tan boşalan yere Rekabet Uyum Müdürü olarak Hakan Erek getirildi. Bugün göreve başlayan Erek’in beş yıllık Rekabet Kurumu deneyimi bulunuyor.

Türkiye’nin üç bölgesinde, yedi ilde 7,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji’de Şubat 2017’den beri Rekabet Uyum Direktörlüğü’nü yürütmekte olan Metin Pektaş’ın yerine Rekabet Kurumu’nda uzman olarak çalışan Hakan Erek, Rekabet Uyum Müdürü olarak atandı. Bugün göreve başlayan Erek, CK Enerji Yatırım bünyesinde Portföy Yönetimi Koordinatörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve CK Enerji çatısı altındaki tüm şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Uyum Müdürlüğü’nün de yöneticisi oldu.

CK Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre, rekabet uyumunu kurum kültürünün bir parçası haline getiren CK Enerji’de Rekabet Uyum Birimi ile rekabet kurallarına uyumu, başta saha olmak üzere şirketler içerisinde her seviyede takip ediliyor. Söz konusu birimin başına getirilen Hakan Erek ve ekibi de atılan her adımın rekabete uygunluğunu sahaya inerek takip edecek.

HAKAN EREK KİMDİR?

2012’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Erek, ayrıca ekonomi yandal programını bitirdi. Erek, 2017 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi’nde halen hukuk eğitimini sürdürmekte. 2013-2018 yılları arasında Rekabet Kurumu’nda uzman olarak görev alan Erek, ağırlıklı olarak elektrik, gaz, petrol ve kimya pazarlarındaki antitröst, birleşme, satın alma ve özelleştirme konuları üzerine çalıştı.

(FOTOĞRAF)

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