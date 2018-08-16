CK Enerji'den fatura ödemelerinde DenizBank ile iş birliği

CK Enerji'nin Boğaziçi Elektrik, Akdeniz Elektrik ve Çamlıbel Elektrik dağıtım bölgelerinde, DenizBank ile yapılan işbirliği çerçevesinde faturalarını akıllı telefon uygulaması fastPay üzerinden ödeyen tüketicilere, yüzde 5 indirim sağlanacağı bildirildi.

CK Enerji'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde akıllı telefon sayısı ile birlikte mobil ödeme imkanlarının hızla geliştiği, Boğaziçi Elektrik, Akdeniz Elektrik ve Çamlıbel Elektrik'in de yüksek müşteri memnuniyetini hizmetlerinin odak noktasına koyduğu belirtildi.

Bu kapsamda tüketiciler için teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen söz konusu üç şirketin DenizBank ile iş birliğine gittiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda banka tarafından hayata geçirilen ve akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilen fastPay ile elektrik faturası ödeme sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu sayede tüketicilerin elektrik faturalarını çok daha hızlı ödeme imkanına kavuşacağına ve bu sırada bazı avantajlara da sahip olacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: