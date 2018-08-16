CK Enerji'den fatura ödemelerinde DenizBank ile iş birliği

CK Enerji'nin Boğaziçi Elektrik, Akdeniz Elektrik ve Çamlıbel Elektrik dağıtım bölgelerinde, DenizBank ile yapılan işbirliği çerçevesinde faturalarını akıllı telefon uygulaması fastPay üzerinden ödeyen tüketicilere, yüzde 5 indirim sağlanacağı bildirildi.
CK Enerji'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde akıllı telefon sayısı ile birlikte mobil ödeme imkanlarının hızla geliştiği, Boğaziçi Elektrik, Akdeniz Elektrik ve Çamlıbel Elektrik'in de yüksek müşteri memnuniyetini hizmetlerinin odak noktasına koyduğu belirtildi.
Bu kapsamda tüketiciler için teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen söz konusu üç şirketin DenizBank ile iş birliğine gittiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda banka tarafından hayata geçirilen ve akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilen fastPay ile elektrik faturası ödeme sürecinin başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, bu sayede tüketicilerin elektrik faturalarını çok daha hızlı ödeme imkanına kavuşacağına ve bu sırada bazı avantajlara da sahip olacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"15 Ağustos - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında elektrik faturasını söz konusu mobil uygulama üzerinden ödeyecek olan müşterilerin her faturanın yüzde 5’i kadar bir bedeli cebinde kalacak.
DenizBank ile yapılan iş birliği çerçevesinde 7 milyon müşteriye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik aboneleri, bu uygulama üzerinden ödenen her elektrik faturası için ayda 7,5 liraya varan bir avantaj sağlayabilecek. Akıllı telefon kullanıcılarının AppStore ve Google Play’dan ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabileceği fastPay uygulaması ile tüketiciler herhangi bir taahhüt altına girmeden yüzde 5 indirim hakkına sahip olacak. Söz konusu indirim tutarı, faturanın ödenmesi sonrasında kullanıcının fastPay bakiyesine yüklenecek. Aboneler, yüklenen bu bakiyeyi istediği gibi harcama imkanına sahip olacak."
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