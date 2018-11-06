CK Enerji Boğaziçi Elektrik AŞ tarafından şirket çalışanlarının 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında kök hücre ve kan bağışında bulunduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin genel müdürlük binasında gerçekleştirilen etkinlikte Kızılay görevlileri tarafından kök hücre ve kan bağışı hakkında bilgilendirilen şirket personelinin, bağış formlarını doldurup sağlık kontrolünden geçerek kök hücre ve kan bağışında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, şirket çalışanlarına gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ederek, "Türkiye'de ve dünyada insani yardım hizmetinde model haline gelen, zor anlarımızda her zaman yanımızda olan Türk Kızılayı'na destek olmak hepimizin görevi. Kan bağışının yanı sıra bu kez kök hücre bağışı da yaparak donör bekleyen hastalara umut olmak, bu anlamda da bir farkındalık yaratmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, Kızılay'a verilen desteğin hafta içinde şirketin farklı ilçelerdeki merkezlerinde devam edeceği bu kapsamda 8 Kasım'da Sefaköy ve Bayrampaşa merkezlerindeki çalışanların da kan ve kök hücre bağışında bulunacakları kaydedildi.

