ÇKA'dan 52 projeye 24 milyon lira destek

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen Mali Destek Programları kapsamında başvuruda bulunan 360 projeden 52'sine, 24 milyon lira hibe desteğinde bulunulacak.

ÇKA'dan yapılan açıklamaya göre, rekabet gücünün geliştirilmesi, kırılgan grupların güçlendirilmesi, turizmin geliştirilmesi ve üretime yönelik mali destek programları kapsamında verilecek hibelere 360 proje başvurusu alındı.

Başvurusu onaylanan projelerden 52'sine, 23 milyon 847 bin 912 lira hibe desteği sunulacak.

Desteklenecek projelerle bölgenin sosyal kalkınması, turizm altyapısının geliştirilmesi, doğal ve kültürel mirasların çeşitlendirilmesi, alternatif turizmde tesis ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi ile üretim ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca KOBİ'lerin gıda, tekstil, kimya ve plastik gibi sektörlerde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve uluslararası iş ağının genişletilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, ÇKA'nın, kuruluşundan bu yana 27 mali destek programıyla 3 bin 599 proje başvurusu aldığı, bölge kalkınması için 247 milyon lira kaynak tahsis ettiği, desteklenen projelerin 769'a ulaştığı yer aldı.

