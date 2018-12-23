FİNANS

ÇKS ve destek başvurularında son gün 31 Aralık

FİNANS HABERLERİ  | 23.12.2018 10:37 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Çiftçi kayıt sistemi ve destek başvuruları için tanınan süre, 31 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek" - "Çiftçilerimizin yoğunluk yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak bir an önce kayıtlarını yaptırmalarında fayda var"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) ve destek başvuruları için tanınan sürenin 31 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, yönetmeliğe göre 30 Haziran'da sona eren ÇKS başvuru süresinin Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin girişimleriyle uzatıldığını hatırlattı.

ÇKS ve destek başvuruları için tanınan sürenin 31 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğine dikkati çeken Bayraktar, "2018 yılı için belirlenen, küçük aile işletmeleri desteği dekar başına 100 lira, fındık alan bazlı gelir desteği dekar başına 170 lira, bombus arı kullanım desteği koloni başına 60 lira, toprak analiz desteği ise analiz başına 40 liradır. Çiftçilerimizin bu desteklerden yararlanabilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin yoğunluk yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak bir an önce kayıtlarını yaptırmalarında fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ÇKS kaydı yaptırmak ve desteklerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bağlı oldukları Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldıTürkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı
Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan olduTürk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS ve destek başvurularında son gün 31 Aralık Şemsi Bayraktar TZOB

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Bakan Pakdemirli duyurdu: Süt Prim Desteği 25 kuruşa yükseltildi

Bakan Pakdemirli duyurdu: Süt Prim Desteği 25 kuruşa yükseltildi

Ünlü kargo şirketi konkordato talep etti!

Ünlü kargo şirketi konkordato talep etti!

AVM'lerle ilgili önemli açıklamalar

AVM'lerle ilgili önemli açıklamalar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu

Rize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyor

Rize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.