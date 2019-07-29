FİNANS

CNBC-Grab SoftBank aracılığıyla Endonezya’ya 2 milyar dolar yatırım yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 12:29 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Temmuz (DHA)

Orası artık huzur arayanların durak noktası oldu Orası artık huzur arayanların durak noktası oldu
Edirne'de bal hasadı başladıEdirne'de bal hasadı başladı
Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdüAhududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Volkswagen'in yeni fabrikası ile ilgili flaş açıklama!

Volkswagen'in yeni fabrikası ile ilgili flaş açıklama!

Dolarda kritik hafta! Gözler ABD'de

Dolarda kritik hafta! Gözler ABD'de

Altında kritik hafta!

Altında kritik hafta!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Edirne'de bal hasadı başladı

Edirne'de bal hasadı başladı

Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Fındık alım fiyatı üreticiyi memnun etti

Fındık alım fiyatı üreticiyi memnun etti

İSO destekli 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100

İSO destekli 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100

DeFacto’dan yeni çanta ve ayakkabı koleksiyonu

DeFacto’dan yeni çanta ve ayakkabı koleksiyonu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.