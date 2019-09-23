CNR Beauty & Wellness Show İstanbul'a 400'ün üzerinde marka katıldı

İSTANBUL (AA) - CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bu yıl 400'ün üzerinde markanın kozmetik, güzellik ve sağlıkla ilgili yeni ürün ve uygulama teknikleri ile medikal estetik cihaz ve ekipmanlarına sahne oldu.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünya kişisel bakım ve kozmetik sektörünün CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde buluştuğu fuarı, aralarında doktor, estetisyen ve güzellik uzmanlarının bulunduğu 20 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti.

Gençleştiren, güzelleştiren ve zayıflatan teknolojilerin sergilendiği fuarda, yerli firmaların yanı sıra Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Hindistan, İsrail, İspanya, İtalya, Pakistan, Polonya, Tayland, Tayvan ve ABD’li markaların ürünleri tanıtıldı.

Yunanistan, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Gürcistan, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün’den sektör profesyonellerinin ziyaret ettiği fuar, 10 milyar dolara ulaşan Türkiye pazarına da önemli katkılar sağladı.