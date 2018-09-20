CNR Beauty&Wellness Show İstanbul başladı

İSTANBUL (AA) - Güzellikle ilgili en son trendleri, uygulama yöntem ve ürünlerini bir araya getiren CNR Beauty&Wellness Show İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy’de başladı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak fuar, makyaj malzemelerinden masaj yataklarına, dinlenme koltuklarından incelme garantili cihazlara, ekolojik temel bakım ürünlerine kadar gençleştiren ve güzelleştiren pek çok ürüne ev sahipliği yapıyor.

Konusunda uzman, uluslararası sertifikalara sahip yerli ve yabancı doktor, estetik ve güzellik uzmanları, dermatologlar, kuaförler ve diğer sektör profesyonellerinin de katılım gösterdiği fuar, makyaj ve saç şovlarıyla da dikkati çekiyor.

Şovlarda, ziyaretçilerin cilt tiplerinin analizi yapılarak buna uygun cilt bakımı, yine yüz tiplerine uygun makyaj ve saç yapılıyor.

Fuarda, son zamanlarda trend olan el değmeden, cerrahi müdahale yapılmadan cildi derinlemesine temizleyen aqua peeling şovlara da ilgi büyük oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, fuarın 10 bin metrekare alanda, 12 bin ziyaretçi hedefi ve 500’ün üzerinde markanın katılımı ile organize edildiğini bildirdi.