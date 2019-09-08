CNR Food İstanbul'da 4 günde 3 milyar dolarlık iş hacmi

İSTANBUL (AA) - CNR Food İstanbul, 109'u yabancı 2 binden fazla markaya ev sahipliği yaparak 4 günde 3 milyar doların üzerinde iş hacmi oluşturdu.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, 109'u yabancı 2 binden fazla markanın buluştuğu CNR Food İstanbul, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

CNR Food İstanbul'u 117 ülkeden yerli ve yabancı 50 binden fazla kişi ziyaret etti. Yabancı katılımcı sayısını geçen yıla göre yüzde 57, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 70'in üzerinde arttıran CNR Food İstanbul'da katılımcı firmaların, kurdukları iş bağlantılarıyla 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi sağladı.

Dünya gıda sektörünün ilgi ile takip ettiği CNR Food İstanbul, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde CNR Ambalaj İstanbul-Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Özel Bölümü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık'ın düzenlediği, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İBB), Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ile KOSGEB tarafından da desteklenen CNR Food İstanbul, 4 gün sürdü.