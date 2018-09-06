"CNR Food İstanbul’da çıtayı çok yukarılara çektik"

İSTANBUL (AA) - CNR Food İstanbul katılımcılarından birçok firma, fuarın daha ilk gününden bir yıllık üretim kapasitesinin siparişini aldı.

CNR Food İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük gıda fuarı olma amacı ile CNR Holding tarafından hayata geçirilen CNR Food İstanbul, kapılarını fuarın ilk iki gününde yabancı alıcı rekoru kırarak açtı.

Gıda, ev dışı tüketim ve ambalaj sektörlerinin ihracat oranlarını artırmak için organize edilen CNR Food İstanbul katılımcılarından birçok firma, fuarın daha ilk gününden bir yıllık üretim kapasitesinin siparişini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erem yaptığı yazılı açıklamada, hayata geçirdiği fuarları daha fazla ihracat sloganıyla organize ettiklerini belirterek, 2018 yılında düzenledikleri fuarların oldukça bereketli geçtiğini kaydetti. Erem, bir fuarın başarısının, fuara gelen uluslararası alıcı oranıyla ölçüldüğünün bilgisini vererek, CNR Food İstanbul’da çıtayı çok yukarılara çektiklerini ifade etti.

Fuarın yabancı alıcı rakamlarında, geçen yıla oranla yüzde 46’lık gibi çok önemli bir artış yakaladıklarını bildiren Erem, "Bu, gıda sektörünün ihracat oranları açısından çok önemli bir artıştır. Zira birçok katılımcımız, daha fuarın ilk gününden bir yıllık üretim kapasitesinin siparişini aldığını, bunun önemli bir kısmının ihracat bazında gerçekleştiğini belirtti." değerlendirmesinde bulundu.