FİNANS

CNR Games Week İstanbul fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

CNR Games Week İstanbul fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Video oyunları ve teknoloji fuarı CNR Games Week İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy'de açıldı.

CNR Holding'in düzenlediği CNR Games Week İstanbul'da, en son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni teknoloji bir arada sergileniyor.

Türkiye'de 850 milyon dolar büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün önde gelen isimleri, son teknolojik ürünlerini fuarda görücüye çıkardı.

Karne hediyesi, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü için özel ürünlerin sergilendiği fuarda, Türkiye pazarına CNR Games Week İstanbul'la giren GearBest stadını ziyaret edenler, ünlü teknoloji markası Xioami ürünlerini indirimli fiyatlarla sahip olma imkanına kavuştu.

Fenomen oyuncular, turnuvalar, her yaştan oyuncu ve teknoloji meraklıları, oyun stüdyoları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketlerinin katılımıyla gerçekleşen fuar, 9 Haziran'a kadar devam edecek.

\

- Turnuvalarda dereceye girenlere toplam 35 bin lira değerinde ödül veriliyor

Fuarda çok sayıda bireysel oyuncunun yanı sıra e-spor takımlarının da katılacağı Pubg, Fortnite, League Of Legends, Cs:Go, Fıfa 18, Hearthstone, Rocket League ve Pes 18 gibi turnuvalar düzenlenecek.

Turnuvalarda dereceye girenlere toplam 35 bin lira değerinde ödül dağıtılıyor. Ayrıca, Oğuzhan Uğur, Mervan Tepelioğlu, Uğur Yaman, Oyun Gemisi, Oğuz Atalay ve Mendebur Lemur gibi ünlü fenomenler de GearBest standında ziyaretçileri ile bir araya geliyor.

Fuarda, ziyaretçilerin sevdikleri oyunları doyasıya oynayabilmeleri için oyun alanı da kuruldu. Dijital dünyayı gerçek gibi deneyimleten sanal gerçeklik ile uygulayarak öğrenmek isteyenler için kurulan atölye çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Troy Games, Time Valker, Zümrüdü Anka-Phoenix, Cino. Nitra Oyun. Mangodo Dijital, Zambitious S.L, MTV Elektronik, Eflatun Yazılım, X Donanım, Nüans Dış Ticaret, Tem Agency, Atom Bilişim, Malcom Bilgisayar ve GNB Dijital gibi firmaların yanı sıra İstanbul Aydın Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin de katıldığı fuarda, oyun geliştirme seminerleri, teknoloji şirketleri tarafından yapılan sunumlar ve B2B ikili iş görüşmeleri de gerçekleştiriliyor.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandıİzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı
'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CNR Games Week İstanbul CNR Holding

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.