FİNANS

CNR Games Week'te 200 kilometre hızla drone uçuruluyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 14:38 | Son Güncelleme

Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği tarafından kurulan pistte düzenlenen drone yarışları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor

İSTANBUL (AA) - CNR Games Week'te düzenlenen drone yarışlarında drone'ların hızı 200 kilometreye ulaşıyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, video oyunları ve teknoloji fuarı CNR Games Week İstanbul'da en son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni teknoloji sergileniyor.

Fuarın en önemli etkinliklerinden drone şovları kapsamında, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği tarafından kurulan pistte düzenlenen drone yarışları da ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Üçü milli sporcu olmak üzere 12 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen yarışlarda, drone'lar zaman zaman 200 kilometre hıza ulaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sait Göksel Kervancı, gençlere havacılığı sevdirme amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kervancı, fuarda drone kullanmak isteyenleri de düşündüklerini, bu amaçla fuarda kurdukları ekipmanlar sayesinde gençlere simülatörlerden drone eğitimi verdiklerini, 10 Haziran'da da CNR Games Week’te ekip olarak büyük bir yarış düzenleyip fuara katılanlara keyifli anlar yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirilen fuar, 10 Haziran'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
CNR Games Week drone yarışları

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