CNR Holding ABD, Afrika ve Balkanlara açılıyor

İSTANBUL (AA) - CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, holding olarak yurt dışına açılmanın gündemlerinde olduğunu belirterek, Balkanlar, Afrika ve ABD'de önemli girişimlerde bulunacakalrını bildirdi.

CNR Holding'ten yapılan açıklamaya göre, holding şirketlerinden İstanbul Fuarcılık, ticari ortakları ile sektörel buluşmalarını sürdürüyor. İstanbul'da CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilen toplantıda, holding yöneticileri ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bulut, her yıl düzenledikleri 50'den fazla fuarla sektörlere, Türk ekonomisine ve ihracatçılara hizmet ettiklerini bildirdi.

Geçen yıl düzenledikleri fuarlara yurt dışından 278 bin yabancı alıcı getirdiklerini aktaran Bulut, bu yıl ve gelecek dönemde söz konusu rakamın artarak süreceğini kaydetti.

Bulut, ev tekstili sektörü ile birlikte düzenledikleri EVTEKS İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nın gelecek yıl 25'incisini gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "10 bin metrekare alanla başladığımız fuar, bugün 150 bin metrekare alanda ve binden fazla katılımcı firma ile hayata geçiriyoruz. 10 binden fazla yabancı alıcının ziyaret ettiği fuar için uzunca bir bekleme listesi de oluştu." ifadelerini kullandı.