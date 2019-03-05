CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur Marinaları'na yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Setur Marinaları, fuarlara özel avantajlarıyla CNR ve Tuzla Boat Show'da ziyaretçileriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları gördüğü yoğun ilgiyle her iki fuarın da en çok ziyaret edilen standlarından biri oldu.Her iki fuarda da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Setur Marinaları, standlarına uğrayan misafirleriyle 2019 yılına özel fırsat ve kampanyalarını paylaştı.

Toplam 10 marinasıyla Setur Marinaları, sahip olduğu marina zinciriyle konaklamada sunduğu fırsatları ve fuar dönemine özel fiyat avantajları ile Setur Marinas aplikasyonunun detaylarını ve yenilenen web sitesinin pek çok bilgiye erişimi kolaylaştıran yüzünü de stantlarında tanıttı.

Marina işletmeciliğinde Akdeniz-Ege bölgesinin sayılı zincir marinalarından biri olan Setur Marinaları; Kalamış & Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Antalya, Finike ve Midilli olmak üzere toplam 10 marinada konaklama avantajını misafirlerine özel bir kampanyayla sunuyor.Konukları için hazırladığı bu zincir kampanya ile herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapanlar, tüm Setur Marinaları'ndan 30'ar gün ücretsiz konaklama hakkı kazanıyor.