FİNANS

CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur Marinaları'na yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Setur Marinaları, fuarlara özel avantajlarıyla CNR ve Tuzla Boat Show'da ziyaretçilerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Setur Marinaları, fuarlara özel avantajlarıyla CNR ve Tuzla Boat Show'da ziyaretçileriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları gördüğü yoğun ilgiyle her iki fuarın da en çok ziyaret edilen standlarından biri oldu.Her iki fuarda da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Setur Marinaları, standlarına uğrayan misafirleriyle 2019 yılına özel fırsat ve kampanyalarını paylaştı.

Toplam 10 marinasıyla Setur Marinaları, sahip olduğu marina zinciriyle konaklamada sunduğu fırsatları ve fuar dönemine özel fiyat avantajları ile Setur Marinas aplikasyonunun detaylarını ve yenilenen web sitesinin pek çok bilgiye erişimi kolaylaştıran yüzünü de stantlarında tanıttı.

Marina işletmeciliğinde Akdeniz-Ege bölgesinin sayılı zincir marinalarından biri olan Setur Marinaları; Kalamış & Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Antalya, Finike ve Midilli olmak üzere toplam 10 marinada konaklama avantajını misafirlerine özel bir kampanyayla sunuyor.Konukları için hazırladığı bu zincir kampanya ile herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapanlar, tüm Setur Marinaları'ndan 30'ar gün ücretsiz konaklama hakkı kazanıyor.

Böylece tekne sahipleri toplamda 270 gün boyunca istediği marinada ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Sonraki 60 gün için ise yüzde 50 indirimli bağlama avantajı elde edilebiliyor.

- "İki fuarda da beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk şunları kaydetti:

"Misafirlerimizle yüz yüze bir araya gelme şansı bulduğumuz iki fuarda da beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Tuzla ve CNR Avrasya Boat Show organizasyonları çok başarılıydı. Dünya çapında gerçekleştirilen pek çok prestijli fuarla aynı potada yer aldıklarını düşünüyorum. Katılım oranı, düzeni, çalışanları, ziyaretçi yoğunluğuyla fuarlarımızda kalitenin üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bu da ülkemiz denizciliği ve yatçılık sektörü adına çok değerli bir gelişme. Bu iki fuarda misafirlerimize üzerinde önemle durduğumuz zincir kampanyalarımızı ve teknolojik yeniliklerimizi de tanıtma fırsatı bulduk. Bilindiği gibi, denizciler için denizde yaşamı ve haberleşmeyi kolaylaştıracak her teknoloji çok önemlidir.

Biz de buradan yola çıkarak Setur Marinas uygulamamızı hayata geçirdik. Denizci dostu bu uygulamamızı, sadece marinalarımızda konaklayan misafirlerimizin değil, denizlerde olan herkesin kullanmasını tavsiye ederim. 2018 yılında başlattığımız ve 2019 yılında da genişleterek misafirlerimize sunduğumuz zincir kampanyamızın da, denizcileri özgürleştiren eşsiz bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir Setur Marinası ile yaptığınız 1 yıllık sözleşmenizle diğer tüm Setur Marinaları’nda 30’ar gün ücretsiz konaklama hakkı kazanıyorsunuz ki bunun başka bir örneği yok. Dolayısıyla herkese ‘yeni ufuklara yelken açın ve denizle özgürleşin’ diyoruz. Yeniliklerimizle konuklarımızın ve tüm denizcilerin hayatını kolaylaştırmaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz."

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
BMD/Öncel:  AYD "tazminatsız fesih" sözünü yerine getirmeliBMD/Öncel:  AYD "tazminatsız fesih" sözünü yerine getirmeli
IBS/Çiftçi: İtibar kaybı endişesi siber saldırı bildirimini engelliyorIBS/Çiftçi: İtibar kaybı endişesi siber saldırı bildirimini engelliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Setur Marinas

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı?

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otokoç Otomotiv Genel Müdürlüğü’ne İnan Ekici atandı

Otokoç Otomotiv Genel Müdürlüğü’ne İnan Ekici atandı

Zabun: Kahramanmaraş'ta 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

Zabun: Kahramanmaraş'ta 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

TUSAŞ'ın üçüncü Ar-Ge Merkezi, BUÜ’de açıldı

TUSAŞ'ın üçüncü Ar-Ge Merkezi, BUÜ’de açıldı

Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.