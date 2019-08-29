CNR'dan Mersin'e 16 fuar

MERSİN (AA) - CNR Holding tarafından 2019-2020 dönemi içerisinde Mersin'de düzenlenecek 16 fuarın tanıtımı yapıldı.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, fuarların kentlere büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, tüm dünyanın da bu durumun farkında olduğunu söyledi.

Mersin'in de fuarlarla zenginleşmesine katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Erem, bu nedenle kente özel önem verdiklerini ifade etti.

Erem, kentte 2019-2020 döneminde 16 fuar düzenleyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Mersin bundan böyle pek çok yabancı alıcının gelip satın aldığı, bağlantı yaptığı bir yer haline gelecek. Bugüne kadar yaptığımız incelemeler sonucu Mersinli üreticilerin ihracatı Irak, İran, Rusya, Suriye, Ukrayna, Körfez ülkeleri ve İsrail'e gerçekleştiriliyor. Bizim fuarlarımız Çinlileri, Uzak Doğuluları, Tayvanlıları ağırlıyor. Bu yıl Amerika ve Güney Amerika'dan ziyaretçi ağırlamaya başladık. Tabii ki en büyük ziyaretçi grubumuz Almanya, Fransa, İtalya, Rusya. Ayrıca Rusya Mersin için de önemli. Özellikle Orta Doğu'dan Mersin'e gelecek alıcıları organize ediyoruz. Davet ettiğimiz zaman onlara da burada ne göreceklerini anlatıyoruz. Ticari düşüncelerle hareket ettikleri için, her ülkeye gidip nereden daha kolay ve kaliteli mal alabilirim diye bakıyorlar. Yani Mersin bundan böyle pek çok yabancı alıcının gelip bağlantı yaptığı bir yer haline gelecek."