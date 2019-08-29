FİNANS

CNR'dan Mersin'e 16 fuar

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Mersin'de 2019-2020 dönemi içerisinde düzenlenecek 16 fuarın tanıtımı yapıldı - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: - "Mersin bundan böyle pek çok yabancı alıcının gelip bağlantı yaptığı bir yer haline gelecek"

MERSİN (AA) - CNR Holding tarafından 2019-2020 dönemi içerisinde Mersin'de düzenlenecek 16 fuarın tanıtımı yapıldı.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, fuarların kentlere büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, tüm dünyanın da bu durumun farkında olduğunu söyledi.

Mersin'in de fuarlarla zenginleşmesine katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Erem, bu nedenle kente özel önem verdiklerini ifade etti.

Erem, kentte 2019-2020 döneminde 16 fuar düzenleyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Mersin bundan böyle pek çok yabancı alıcının gelip satın aldığı, bağlantı yaptığı bir yer haline gelecek. Bugüne kadar yaptığımız incelemeler sonucu Mersinli üreticilerin ihracatı Irak, İran, Rusya, Suriye, Ukrayna, Körfez ülkeleri ve İsrail'e gerçekleştiriliyor. Bizim fuarlarımız Çinlileri, Uzak Doğuluları, Tayvanlıları ağırlıyor. Bu yıl Amerika ve Güney Amerika'dan ziyaretçi ağırlamaya başladık. Tabii ki en büyük ziyaretçi grubumuz Almanya, Fransa, İtalya, Rusya. Ayrıca Rusya Mersin için de önemli. Özellikle Orta Doğu'dan Mersin'e gelecek alıcıları organize ediyoruz. Davet ettiğimiz zaman onlara da burada ne göreceklerini anlatıyoruz. Ticari düşüncelerle hareket ettikleri için, her ülkeye gidip nereden daha kolay ve kaliteli mal alabilirim diye bakıyorlar. Yani Mersin bundan böyle pek çok yabancı alıcının gelip bağlantı yaptığı bir yer haline gelecek."

CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Erhan Çelik de Mersin’in stratejik öneminin farkında olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin en büyük datasına sahip 5 şirketinden biri olduklarının altını çizdi.

Çelik, bu altyapının da katkısıyla Mersin'in öneminin 5 kıtada 186 ülkede paylaşılacağına dikkati çekerek, "Dünya gözünü Mersin'e çevirecek. CNR Holding Mersin'in tanıtımına katkı sağlayacak." dedi.

Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ise fuarların kentin tanıtımı ve ekonomisine katkı için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin’deki fuarcılığın gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Kentin gelişmesi için bu fuarlar çok önemli. Bu fuarlara Mersin'de herkesin destek vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracıZiraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı
“Yatırımcılar altına dönüyor”“Yatırımcılar altına dönüyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Büyük artış! 24 milyonu aştı

Büyük artış! 24 milyonu aştı

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

“Yatırımcılar altına dönüyor”

“Yatırımcılar altına dönüyor”

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

Bayraktar: Ağustosta 14 ürün fiyatı azaldı, 18'inin arttı

Bayraktar: Ağustosta 14 ürün fiyatı azaldı, 18'inin arttı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.