Coca-Cola İçecek, Hazar Damla Su Fabrikası'nda sıfır atıkla üretime başladı

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek (CCI) "Sıfır Atık" seferberliği kapsamında Elazığ'da yer alan Hazar Damla Su Fabrikası’ndaki dönüşümü tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8.500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek, Elazığ’da yer alan Hazar Damla Su Fabrikası'nda "sıfır atık" ile üretime başladı.

"Daha az tüketerek daha çok üretmek" odaklı sürdürülebilirlik anlayışı ile tüm fabrikalarında sıfır atıkla üretimi hedefleyen CCI, Hazar Fabrikası ile birlikte dört fabrikasında sıfır atık dönüşümünü tamamladı.

- Daha az atıkla, daha kaliteli üretim

Son 8 yılda pet ambalajlarında yürüttüğü hafifletme çalışmaları ile 15 bin ton daha az plastik kullanan CCI, piyasaya sürdüğü ambalajların yüzde 54’ünü geri dönüşüme kazandırıyor.

Şirket ayrıca Coca-Cola fabrikaları arasında enerji ve su tasarrufu açısından en iyi performansı gösteren şişeleyiciler arasında yer alıyor.