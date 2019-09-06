Coca-Cola, UEFA EURO 2020’nin resmi sponsoru oldu

İSTANBUL(AA) - UEFA ve Coca-Cola, arasında imzalanan anlaşma ile Coca-Cola UEFA EURO 2020'nin alkolsüz içecek sponsoru oldu.

Coca Cola'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 finalleri, Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıldönümüne denk gelmesi sebebiyle 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. UEFA EURO 2020,12 Haziran tarihinde Roma'da başladıktan bir ay sonra Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan final maçı ile son bulacak. Turnuvaya; Amsterdam, Bakü, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow, Londra, Münih, Roma ve Saint Petersburg olmak üzere 12 şehir ev sahipliği yapacak

Coca-Cola, 24 takımın katılımıyla haziran-temmuz aylarında oynanacak finallerde, düşük ve şekersiz içecek seçeneklerinin yanı sıra spor içecekleri, su, hazır kahve ve meyve suyunun da aralarında bulunduğu birçok içecek markasını spor severler ile buluşturacak. Coca-Cola, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasının sponsorluğunu ilk olarak üstlendiği 1988 yılından bu yana UEFA ile uzun ve verimli bir ortaklık içinde oldu.