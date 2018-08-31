Coca-Cola'dan 5,1 milyar dolarlık satın alma

Amerikalı içecek devi The Coca-Cola Company, İngiliz kahve üreticisi Costa Limited'i 5,1 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
Coca-Cola'dan yapılan açıklamada, Costa'yı 5,1 milyar dolara satın almak için bu şirketin ana kuruluşu olan Whitbread PLC ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Anlaşma sayesinde Coca-Cola'nın, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika piyasalarında güçlü bir platforma sahip olacağı belirtilen açıklamada, Costa'nın bu bölgelerde yaklaşık 4 bin şubesinin bulunduğu bilgisine yer verildi.
Açıklamada, satın almanın Coca-Cola'ya, kahve sektöründe tedarik zinciri ve dağıtım olanakları sağlayacağı vurgulandı.
Açıklamanın ardından Coca-Cola'nın hisse başına değeri New York borsasında 44,78 dolara gerileyerek yüzde 0,4 düşüş gösterdi.
Uzmanlar, gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması beklenen anlaşma sayesinde Coca-Cola'nın, Starbucks gibi küresel şirketlerle kahve endüstrisinde rekabetini artıracağına işaret ediyor.
İsviçreli gıda şirketi Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşmanın, 28 Ağustos Salı günü tamamlandığı bildirilmişti.
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