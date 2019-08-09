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Coca-Cola'dan ilk yarıda, çift haneli gelir

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır: - "Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FAVÖK büyümesiyle tamamladık" - "Bazı uluslararası operasyonlarımızdaki pazar koşullarının zorlayıcı olmaya devam etmesi nedeniyle satış hacmi beklentimizi aşağı yönlü revize ederken, Türkiye'de gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyüme ile maliyet tasarrufu uygulamalarımıza bağlı olarak, net satış geliri büyümesi ve FAVÖK marjı beklentilerimizi koruyoruz"

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, "Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FAVÖK büyümesiyle tamamladık." ifadelerini kullandı.

Coca Cola Türkiye, yaptığı yazılı açıklama ile ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek, yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK'ünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artırdı.

Şirketin net satışı yüzde 25 artışla 3,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, satış hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükselerek 415 milyon ünite kasaya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrekte önemli pazarlarımızdaki makro ekonomik ve politik zorluklara rağmen iyi sonuçlar elde etmeye devam ettik. Güçlü gelir artışı ve disiplinli maliyet yönetimi, FAVÖK marjını korumamızı sağladı. Türkiye operasyonları önceki yılın aynı dönemindeki güçlü büyümeyi sürdürerek, ivmesini korudu.

Coca-Cola İçecek, Londra Borsası ve Financial Times ortaklığında, bağımsız bir organizasyon olan FTSE tarafından çevre, toplum ve yönetişim alanında yüksek performans gösteren şirketleri belirleyen FTSE4GOOD 'Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ndeki yerini korumaya devam ediyor. Sorumlu yatırım endeksi olarak tanımlanan ve 20 ülkeyi kapsayan FTSE4GOOD Endeksi'nde yerimizi korumaktan memnunuz. Başarılı piyasa uygulamalarımız sayesinde zorlukları fırsatlara dönüştürmeyi ve değer yaratmayı kararlılıkla sürdürürken, daha az tüketerek daha fazla üretmeye dayalı sürdürülebilirlik anlayışımız ile bu alanda projeler geliştirmeye de devam edeceğiz."

Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FAVÖK büyümesiyle tamamladıklarını bildiren Burak Başarır, "Bazı uluslararası operasyonlarımızdaki pazar koşullarının zorlayıcı olmaya devam etmesi nedeniyle satış hacmi beklentimizi aşağı yönlü revize ederken, Türkiye'de gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyüme ile maliyet tasarrufu uygulamalarımıza bağlı olarak, net satış geliri büyümesi ve FAVÖK marjı beklentilerimizi koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin ikinci çeyrek verilerine göre, Pakistan ve Orta Doğu'da satış performansında iyileşme kaydedilirken, Orta Asya'da çift haneli büyüme yaşandı.

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