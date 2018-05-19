FİNANS

"Çocuk anne" sayısı 10 yılda yüzde 82 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'de 15 yaş altında anne olanların sayısı 10 yılda yüzde 82 azalarak 227'ye geriledi - Bu dönemde, 15-17 yaşlarında doğum yapanların sayısında da yüzde 57 düşüş oldu - Doğurganlığın azaldığı 40-44 yaş grubunda doğum sayısı 10 yılda yüzde 27 arttı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de 15 yaş altında anne olanların sayısı 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde yüzde 82 azalarak 227'ye geriledi. Bu dönemde, 15-17 yaşlarında doğum yapanların sayısında da yüzde 57'lik düşüş gerçekleşti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de çocuk yaşta anne olanların sayısında 10 yılda önemli gerileme görüldü.

2008-2017 yıllarında, 15'ten daha düşük yaşta anne olanların sayısı yüzde 82 azalarak bin 261'den 227'ye, 15-17 yaşlarında doğum yapanların sayısı da yüzde 57 gerileyerek 33 bin 719'dan 14 bin 554'e düştü.

Aynı dönemde 18-19 yaşında annelik sevinci yaşayanların sayısı yüzde 36 azalışla 54 bin 449, 20-24 yaş grubunda ise yüzde 20 düşüşle 301 bin 196 olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılda 25-29 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısı yüzde 3 azalışla 401 bin 814'e gerilerken, 30-34 yaş grubunda anne olanların sayısı yüzde 25 artarak 308 bin 176'ya çıktı.

- 35 yaş üstü anne olanların sayısı arttı

Söz konusu dönemde 35 yaş ve üstünde doğum yapanların sayısındaki artış dikkati çekti. 35-39 yaş grubundaki annelerin sayısı yüzde 60 artışla 165 bin 264'e yükseldi. 40-44 yaş grubunda da doğum sayısı yüzde 27 artarak 33 bin 115'e ulaştı.

Aynı dönemde 45-49 yaş grubunda doğum yapan kadın sayısı yüzde 43 azalarak 2 bin 342'ye gerilerken 50 yaşının üstünde anne olanların sayısı yüzde 58 azalarak 377 oldu.

Öte yandan, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısı olarak tanımlanan "yaşa özel doğurganlık hızı" da son 10 yılda 15-19 yaş grubunda binde 40'tan binde 21'e, 20-24 yaş grubundakilerde binde 123'ten binde 97'ye geriledi.

Aynı dönemde bu oran, 25-29 yaş grubundaki kadınlarda binde 132'den binde 129'a, 30-34 yaş grubundakilerde binde 100'den binde 87'ye, 35-39 yaş grubundaki kadınlarda binde 51'den binde 40'a, 40-44 yaş grubunda ise binde 12'den binde 11'e düştü.

Türkiye'de 2008-2017 döneminde 18 yaş altında anne olanların sayıları şöyle:

Annenin yaş grubuYıl15 yaş altı 15-172008 1.261 33.7192009 956 31.5962010 716 29.4492011 583 26.4202012 568 24.0982013 446 21.9622014 417 20.6232015 298 18.7532016 259 16.8412017 227 14.554

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çocuk anne doğum istatistikleri TÜİK

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