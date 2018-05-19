"Çocuk anne" sayısı 10 yılda yüzde 82 azaldı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de 15 yaş altında anne olanların sayısı 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde yüzde 82 azalarak 227'ye geriledi. Bu dönemde, 15-17 yaşlarında doğum yapanların sayısında da yüzde 57'lik düşüş gerçekleşti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de çocuk yaşta anne olanların sayısında 10 yılda önemli gerileme görüldü.

2008-2017 yıllarında, 15'ten daha düşük yaşta anne olanların sayısı yüzde 82 azalarak bin 261'den 227'ye, 15-17 yaşlarında doğum yapanların sayısı da yüzde 57 gerileyerek 33 bin 719'dan 14 bin 554'e düştü.

Aynı dönemde 18-19 yaşında annelik sevinci yaşayanların sayısı yüzde 36 azalışla 54 bin 449, 20-24 yaş grubunda ise yüzde 20 düşüşle 301 bin 196 olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılda 25-29 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısı yüzde 3 azalışla 401 bin 814'e gerilerken, 30-34 yaş grubunda anne olanların sayısı yüzde 25 artarak 308 bin 176'ya çıktı.

- 35 yaş üstü anne olanların sayısı arttı