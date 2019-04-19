FİNANS

"Çocuk gelin" oranı ilk kez yüzde 4'ün altında

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye'de 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 10 yılda yaklaşık yüzde 57 azalarak geçen yıl 20 bin 779'a geriledi, çocuk gelinlerin oranı ilk kez yüzde 4'ün altına düştü - İstanbul yüzde 1,3, İzmir yüzde 1,9, Ankara yüzde 2,2 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının düşük olduğu büyük şehirler arasında yer aldı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı son 10 yılda yaklaşık yüzde 57 azalarak geçen yıl 20 bin 779'a geriledi. Böylece, çocuk gelinlerin oranı ilk kez yüzde 4'ün altına indi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 2009 yılında 22,7 milyon olarak hesaplanan 0-17 yaşındaki çocuk sayısı, geçen yıl 22,9 milyona yükselirken, aynı dönemde çocukların toplam nüfusa oranı yüzde 31,2'den yüzde 28'e geriledi.

Söz konusu dönemde 16-17 yaş grubundaki çocuk evliliklerindeki azalma eğilimi dikkati çekti. Kız çocuklarının evlilik hayatına daha erken adım attığı, çocuk gelinlerin sayısının, çocuk damatların sayısından 20 kat fazla olduğu belirlendi.

Evlenen erkek çocuk sayısı 2009 yılında 2 bin 72 iken, bu rakam geçen yıl yüzde 50,3 azalarak bin 29'a indi. Çocuk yaşta "gelin" olan kız çocuklarının sayısı ise 10 yılda yaklaşık yüzde 57 azalışla 47 bin 859'dan 20 bin 779'a düştü. Kız çocuklarının taraf olduğu resmi evlenmelerin toplam evlenmeler içindeki payı 2009'da yüzde 8,1, geçen yıl yüzde 3,8 olarak belirlendi. Bu oran evlenen erkek çocuklarda yüzde 0,4'ten yüzde 0,2'ye geriledi.

- En fazla çocuk gelin Ağrı'da

İllere göre bakıldığında, geçen yıl resmi kız çocuk evlenmelerinin en yüksek görüldüğü il yüzde 14,8 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 0,7 ile Bolu oldu. Bu dönemde Ağrı'da 635 kız çocuk, "gelin" olurken, Bolu'da bu şekilde sadece 12 evlilik gerçekleşti.

Kız çocuk evlenmelerinin en yüksek olduğu diğer iller yüzde 14,1 ile Muş ve yüzde 12,5 ile Bitlis, en düşük olduğu iller ise yüzde 0,9 ile Trabzon ve Artvin olarak belirlendi.

İstanbul yüzde 1,3, İzmir yüzde 1,9, Ankara yüzde 2,2 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının düşük olduğu, Gaziantep yüzde 9,7, Kahramanmaraş yüzde 8,8, Şanlıurfa yüzde 7,8 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının yüksek olduğu büyük şehirler arasında yer aldı.

Türkiye'de 2009-2018 yıllarında evlenen 16-17 yaş grubundaki çocuklar ve bunların toplam evlenmeler içindeki oranları şöyle:

Toplam Evlenme Sayısı Evlenen Çocuk Sayısı Evlenen Çocukların Oranı Yıl Erkek Kadın Erkek Kız Erkek Kız 2009 591.742 591.742 2.072 47.859 0,4 8,1 2010 582.715 582.715 2.000 45.738 0,3 7,8 2011 592.775 592.775 1.860 42.700 0,3 7,2 2012 603.751 603.751 1.903 40.428 0,3 6,7 2013 600.138 600.138 1.866 37.481 0,3 6,2 2014 599.704 599.704 1.670 34.629 0,3 5,8 2015 602.982 602.982 1.483 31.337 0,2 5,2 2016 594.493 594.493 1.319 27.637 0,2 4,6 2017 569.459 569.459 1.081 23.906 0,2 4,2 2018 553.202 553.202 1.029 20.779 0,2 3,8

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Çocuk Gelin kız çocuk TÜİK

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