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Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Tanıtım Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Çocuklar bir taraftan eğitim alırken diğer taraftan maharetli ustaların elinden zanaat öğrenerek hayata hazırlanmalı" - UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman: - "TESK ile ortak çabalarımız sayesinde teknik ve mesleki eğitimin çocuk işçiliği karşısında uygulanabilir bir alternatif olacağına inanmaktayız"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuklar bir taraftan eğitim alırken diğer taraftan maharetli ustaların elinden zanaat öğrenerek hayata hazırlanmalı." dedi.

TESK tarafından UNICEF iş birliğiyle yürütülen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Tanıtım Toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılımıyla Grand Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.

Palandöken, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu programın çocukların geleceği açısından önemine işaret etti.

Çocukların, bir taraftan eğitim alırken diğer taraftan maharetli ustaların elinden zanaat öğrenerek hayata hazırlanacaklarını belirten Palandöken, "UNICEF'in kendi partnerlerini seçerken Türkiye'de TESK'i seçmesi tesadüf değil. Çünkü çıraklık, ahilik kültürü bizim 900 yıllık geleceğimiz. Çocuk işçiliği, çocuk işçilerinin çalışma ilkelerinin belirlenmesi her bireyin el vermesi gereken bir iş. Okul bahçelerinde, oyun alanında oynayacak çocukların tarlalardaki zor koşulları insanları üzüyor." diye konuştu.

Sayıları bin 500'ü bulan gönüllülerle sahaya inerek çocukların problemlerini yerinde gördüklerini söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok bölgesindeki değerli birlik başkanlarımız projelerin yapılması için zaman ayırdılar ve katkı koydular. Pilot bölge olarak Ankara, Adana, Hatay, İzmir, Manisa, Malatya, Mersin, Gaziantep, Ordu ve Şanlıurfa illerimizdeki eğitim merkezlerinde usta öğreticiler nezaretinde bu çocuklarımıza ulaştık, onların bilgilendirilmesi, onlara ait laboratuvarların ve sınıfların hazırlanması, kendilerine güvenlerinin getirilmesi için önemli çalışmalar yaptık. Bu anlamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Hak-İş, Türk-İş gibi önemli kurumlar da bize destek verdi."

Palandöken, bu projenin uluslarası boyutta da ses getireceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

- "Mesleki eğitim çocuk işçiliğine karşı bir alternatif"

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman da hükümet, özel sektör ve uluslararası oluşumlardan önemli aktörlerin bir araya gelerek çocuk işçiliğini azaltma çabalarının önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Çocuk işçiliğinin sadece Türkiye'de değil dünya genelinde bir problem olduğunu dile getiren Zicherman, "Türkiye 1990'ların başından beri çocuk işçilerin sayılarını azaltmada ilerleme kaydetmiş ve çocuk işçi sayısını düşürmüştür." dedi.

Zicherman, Türk Hükümetinin 2017-2023 dönemi için Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı'nı yürürlüğe koymasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bu programın çocuk işçiliğini engelleme ve müdahalelerle ilgili ortamı güçlendirme adına kapsamlı olduğunu söyledi. Zicherman, şu değerlendirmelerde bulundu.

"TESK ile olan ortaklığımız, devam eden çalışma planımız bu mücadelemizin stratejik ve anahtar bir bileşenini oluşturmakta. Çocuk işçilerin yüzde 50'den fazlasının sanayi ve hizmet sektöründe çalıştığı dikkate alındığında özel sektöre düşen kritik roller var. TESK ile ortak çabalarımız sayesinde teknik ve mesleki eğitimin çocuk işçiliği karşısında uygulanabilir bir alternatif olacağına inanmaktayız. Bu çocukların eğitimden kopmamalarını sağlarken aile gelirine katkıda bulunmalarını mümkün kılmakta ve çocukların uygun beceriler kazanmasını destekleyerek onları erişkin yaşamına hazırlamaktadır."

Konuşmaların ardından Palandöken, Bakan Selçuk ve Zicherman'a günün anısına hediye takdim etti.

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Bendevi Palandöken çocuk işçiliği tesk Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu UNICEF

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