Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor

İSTANBUL, (DHA)-EKONOMİK büyüklüğü 600 MilyonTL’ye ulaşan Bebek Çocuk Hazır Giyim sektörü, 17-20 Temmuz tarihleri arasında ​ İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı'nda buluşuyor. Fuar, 200 marka ve 80 ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde profesyonel ziyaretçiyi İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.​

Her yıl 1 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği Türkiye’de hazır giyimin alt dallarından birisi olan bebek çocuk hazır giyim sektörü pazarı hızla gelişmeye devam ediyor.Türkiye’nin toplam hazır giyim ihracatı 17 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu toplam içerisinde bebek giyim ihracatı 1,6’lık bir paya sahip. Sektörün ekonomik büyüklüğünün ise 500-600 milyonTL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sektörde faaliyet gösteren 150’nin üzerinde firma bulunuyor ve son dönemde bebek çocuk hazır giyim ihracatı yüzde 17’lik artışla 270,3 milyon dolara yükseldi.

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ 2017'DE DAKİKADA 74 BİN DOLAR İHRACAT YAPTI

Bebek çocuk hazır giyiminin hem küresel piyasalarda hem de ülkemizde hazır giyimde en yüksek büyüme potansiyeline sahip sektör olarak öne çıktığını belirten UBM ICC Marka Direktörü ​Hatice Dinçer​, “Geçtiğimiz yıl Türk tekstil sektörü dakikada 74 bin dolar ihracat yaptı. UBM ICC olarak bu büyük potansiyeli hakettiği ekonomik değerlere ulaştırmak adına, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’nı düzenliyoruz. 200 markanın yer alacağı İstanbul Kids Fashion’a özellikle Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Balkan ülkeleri ile çocuk abiye ürünlerinde Türk markalarının tasarımlarıyla beğeni topladığı Irak, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Fas gibi Orta Doğu ülkelerinden 4 kıta 80 ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası ziyaretçi katılımı bekliyoruz” dedi.