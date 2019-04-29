FİNANS

"Çocukla doğru iletişim, istismara engel olur"

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

İstanbul Arel Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Vekil Müdürü Simay Okşan Oral: - "Çocuklara karşı cinsel istismarın önüne geçmek için ailelerin çocuklarıyla çok doğru bir iletişim kurması gerekiyor" - "Onu koşulsuz sevdiğinizi ve her şeyi sizinle paylaşabileceğini anlatın. Henüz çocuklukta burun, kulak gibi organlarımızı tanıtırken, özel bölgeleri ve başkalarının bu bölgelere dokunmasının normal olmadığını öğretin"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arel Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPDR) Vekil Müdürü Simay Okşan Oral, çocuklara karşı cinsel istismarın önüne geçmek için ailelerin çocuklarıyla çok doğru bir iletişim kurması gerektiğini belirtti.

İstanbul Arel Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, çocuk istismarına ilişkin ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar ve çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda ArelPDR Vekil Müdürü Simay Okşan Oral'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Oral, çocuklara karşı cinsel istismarın önüne geçmek için ailelerin çocuklarıyla çok doğru bir iletişim kurması gerektiğini belirterek, "Onu koşulsuz sevdiğinizi ve her şeyi sizinle paylaşabileceğini anlatın. Henüz çocuklukta burun, kulak gibi organlarımızı tanıtırken, özel bölgeleri ve başkalarının bu bölgelere dokunmasının normal olmadığını öğretin." ifadelerini kullandı.

Pedofillerin cinsel olarak çocuklardan etkilenen kişiler olduğunu, bu tür kişilerin çocuklara saldırılarında zor kullanmadıklarını belirten Oral, "Genellikle çocuklara yavaş yavaş yaklaşmanın, güven ilişkisi kurmanın yolunu arayıp bulurlar. İstismarların hepsi önceden planlanmış eylemlerdir, bir anda karar verilip yapılmazlar. Mağdur belirlenir, güven verme yolları hakkında planlar yapılır, güven ilişkisi kurulur ve maalesef sonrasında istismar gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Belirtiler yaşa göre değişiyor"

Simay Okşan Oral, cinsel istismara maruz bırakılan çocuklarda her yaş döneminde farklı belirtiler olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Okul öncesi dönemde çocukta yoğun endişe, kabus ve uygunsuz cinsel davranışlar varsa, okul döneminde korku, psikolojik sorunlar, öfke sorunları, dikkat dağınıklığı, gerileme davranışları varsa, ergenlik döneminde evden kaçma, içe kapanma, kendine zarar verici davranışlar, intihara meyil, suç unsuru içeren davranışlar, bedensel yakınmalar varsa bir uzmana danışılmasında fayda var.

Çocuğa her ne olursa olsun her zaman onun tarafında olduğunu hissettirmek, suçlayıcı bir tutum içerisine girmemek çok önemli. Hiçbirimiz suçlanıp ayıplanacağımızı düşündüğümüz kişilere içimizi açmak istemeyiz. Ebeveynler çocuklarıyla ne kadar yargılamaktan uzak, şefkatli ve koşulsuz sevgi içeren ilişki kurarlarsa o kadar iyi."

Oral, pedofilin, her zaman uzaktan bakıldığında anlaşılacak kişiler olmadığını belirterek, "Pedofillerin çirkin, yaşlı, bakımsız ve çoğunlukla sokaktaki yabancı kişiler olarak düşünürüz. Fakat bir doktor, öğretmen, din insanı, akraba, hatta ailemizin içinden biri de pedofil olabilir. Çoğunlukla da çocukların saldırıya maruz kaldıkları kişiler, tanıdıkları ve güven duydukları oluyor." yorumunda bulundu.

Çocukların, rahatsız edici tavır ve dokunuşları anlamlandıramasalar da hissedebileceklerini, bu tür dokunuşlardan rahatsız oldukları zaman "hayır" demeye haklarının olduğunu bilmelerinin büyük önem taşıdığını kaydeden Oral, "Konuşmaya başladıklarında ağız, burun gibi özel bölgelerin de isimleri öğretilmeli. Öğretilirken uydurma isimler kullanılmamalı ki çocuk rahatsız olduğu bir durumu anlatırken anlaşılma problemleri olmasın." ifadelerini kullandı.

- Aileler, çocukla nasıl bir iletişim kurmalı?

ArelPDR Vekil Müdürü Oral, ailelerin çocuklarıyla nasıl bir iletişim kurması gerektiği konusunda da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocukla 'iç çamaşırlarının altında kalan yerler senin özel bölgelerin. İnsanların dokunma hakkı yoktur ve hayır, dokunma diyebilirsin. Tanıdığın ve güvendiğin birisi de senin iznin olmadan dokunmak isteyebilir. Bu kişilere de hayır, dokunma diyebilirsin. Sana kızmayız. Ona hayır, dokunma dedikten sonra bize gelip bu durumu anlatırsan biz seni koruruz. Hem de o kişiyle gidip konuşabiliriz' tarzı korkutmayan, onun yanında olduğumuzu hissettiren ve karşı tarafı da cezalandırma mesajı vermeyen bir konuşma yapılması rahatlatıcı olacaktır. Çünkü bazen bu tür cinsel saldırılar, aile içinden de olabilmektedir. Bu nedenle çocukta 'eğer gidip söylersem x kişisine kızarlar, cezalandırırlar' tarzı düşünceler gelişebilir. Bu da olayın üzerini kapatmasına sebep olabilir."

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor''Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'
Pirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanetPirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ArelPDR İstanbul Arel Üniversitesi Simay Okşan Oral

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Elektronik ortama taşınıyor

Elektronik ortama taşınıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'

'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'

Pirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanet

Pirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanet

Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

Kapasite sorunu bitince rotayı İstanbul’a çevirdiler

Kapasite sorunu bitince rotayı İstanbul’a çevirdiler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.