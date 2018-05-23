Çocuklar, enerji tasarrufunu resimlerle anlattı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), "Aydınlık Bir Şehir, Işıldayan Bir Nesil" temalı resim yarışmasının sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, çocuklara küçük yaştan itibaren enerji tasarrufu bilinci kazandırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli genelindeki resmi ve özel tüm ilkokul öğrencileri davet edildi.

TREDAŞ’ın “Aydınlık Bir Şehir, Işıldayan Bir Nesil” temalı yarışma kriterlerine göre değerlendirilen resimlerden 5’i ödüle değer görüldü.

Yarışmanın birinciliğini Edirne Abalar İlkokulu’ndan Hamit Öztürk kazandı. Özel Tekirdağ Mektebim İlkokulu’ndan Melek İnci İpek ikinci, Tekirdağ Cafer Tayyar İlkokulu’ndan Balım Kıyar üçüncü, Kırklareli Kocasinan İlkokulu’ndan Hasan Aydıncı dördüncü ve Edirne Abalar İlkokulu’ndan Beliz Kapancı beşinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, sürdürülebilir bir dünya için her geçen gün enerjinin verimli kullanılmasına ihtiyacın arttığını belirterek, "Projeyle çocuklarda enerji tasarrufu konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak istiyoruz. Toplumsal sorumluluğumuz gereği bu konudaki farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Dereceye giren yavrularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren çocuklara bisiklet ve scooter hediye edilecek.

