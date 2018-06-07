FİNANS

Çocuklar tasarladı Toyota üretti

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

Çocukların hayal dünyasından yararlanılarak üretilen Camatte ilk olarak 2018 Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarı'nda sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın çocukların hayal dünyasından yararlanılarak ürettiği "Camatte Journey" aracı, çocuklara otomobil deneyimini eğlenceli bir şekilde yaşatacak

Şirket açıklamasına göre, Toyota, ürettiği otomobiller ile kullanıcılarına verdiği değer ve önemi çocuklar için de göstermeye devam ediyor. Toyota, çocuklara otomobilleri sevdirmek, hayal dünyalarını genişletmek ve deneyim kazandırmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. 2004 yılından bu yana uluslararası "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasıyla tüm dünyada milyonlarca çocuğun gönlünü kazanan Toyota, geliştirdiği "Camatte Journey" aracı ile çocuklara otomobil deneyimini eğlenceli bir şekilde yaşatacak.

Çocukların hayal dünyasından yararlanılarak üretilen Camatte ilk olarak 10 Haziran'a kadar sürecek 2018 Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarında sergilenecek.

2012’den bu yana konseptlerini her geçen yıl geliştirerek oyuncak fuarında sergilemeye devam eden Toyota, motorlu araçların eğlencesini ve heyecanını gelecek jenerasyonlara aktarmayı amaçlıyor.

Çocuklar, Camatte’nin simülatöründe 220 derecelik ekrana yansıtılan güzel bir manzaranın eşliğinde eşsiz bir seyahat deneyimi yaşıyorlar. 3,075 milimetre uzunluğa, 1,235 milimetre genişliğe, 1,315 milimetre yüksekliğe ve 3 koltuk kapasitesine sahip araç elektrik motoru kullanıyor.

Çocuklar, Camatte Journey’in direksiyonuna geçerek, gaz ve fren pedalının pozisyonu bir tablet kullanarak öğrenebiliyorlar. Deneyim alanında 7 metre kadar olan bir düzlükte aracı kullanma şansı bulan çocuklara bir otomobilde bulabilecekleri her şey sağlanıyor.

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Camatte toyota

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