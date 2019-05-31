Çocuklara karne hediyeleri Boyner'de

İSTANBUL (AA) - Karnelerini almaya hazırlanan çocuklar için Boyner'de birbirinden özel hediye seçenekleri yer alıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, hediye alışverişinde akla gelen ilk adres olan Boyner, anne-babalar başta olmak üzere çocukların karne hediyesi beklediği herkesin işini kolaylaştırıyor.

Boyner, rengarenk ayakkabı, giyim ve oyuncak seçeneklerinin yer aldığı zengin koleksiyonunda karne hediyesi olabilecek en popüler seçenekleri bir arada sunuyor. Müşteriler, hem Türkiye çapındaki 113 Boyner mağazasından hem de internet mağazası boyner.com.tr'den ve Boyner mobil uygulamasından hediye seçeneklerine kolayca ulaşabiliyor.

- En popüler karne hediyesi seçenekleri

Bütün bir eğitim yılı boyunca ders çalışan çocukların başarısını takdir etmek ve onları bir sonraki yıl için motive etmek isteyen ebeveynler aradıkları hediye alternetiflerini Boyner’de bulabiliyor. Boyner’de, karne hediyesi olarak alınabilecek Barbie, Spiderman, Batman, Enchantimals,Mammaramma, Carsgibi lisanslı markaların eğlenceli ürünlerinin yanı sıra Limon Company, Koton, Pamina, U.S. Polo Assn. gibi sevilen markaların şık tasarımlı tişört, şort, etek ve elbiseleri yer alıyor.