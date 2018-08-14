Çocukların eğitime ilgilerini artıran Akıllı Böcek, Arıkovanı'nda

İSTANBUL (AA) - Etkinbot Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti'nin Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'ndaki fonlaması devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, toplumumuzun geleceği olan çocukların teknolojilerin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi olmalarını sağlayacak girişimlere destek olmaya devam ediyor.

Fonlaması devam eden ürünlerden biri olan Etkinbot Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti, modern teknoloji çağının temelini oluşturan robotik, kodlama ve elektronik alanlarında, yaratıcılığın sınırsız olduğu eğitimleri, eğlenceli bir oyuna çevirerek sunuyor. Bu sayede, çocukların eğitimlere olan ilgisini sürekli canlı tutuluyor ve elektronik, robotik ve kodlama öğrenmesini sağlıyor.

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- Ek karta ihtiyaç duymuyor

Akıllı Böcek geliştirme pinleri aracılığıyla, harici bir elektronik geliştirme kartına ihtiyaç duymadan, tüm elektronik geliştirme uygulamaları yapılabilen kitle, okuma yazma bilen tüm çocuklar, yabancı dil engeli olmaksızın basit arayüzlü, eğitici kontrol programı ile senaryolar oluşturabiliyor.