FİNANS

Çocukların eğitime ilgilerini artıran Akıllı Böcek, Arıkovanı'nda

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

Etkinbot Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti sayesinde okuma yazma bilen tüm çocuklar, yabancı dil engeli olmaksızın basit arayüzlü, eğitici kontrol programı ile senaryolar oluşturabiliyor ve temel kodlama algoritmaları ve sensörlerin çalışma mantığını çözebiliyor

İSTANBUL (AA) - Etkinbot Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti'nin Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'ndaki fonlaması devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, toplumumuzun geleceği olan çocukların teknolojilerin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi olmalarını sağlayacak girişimlere destek olmaya devam ediyor.

Fonlaması devam eden ürünlerden biri olan Etkinbot Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti, modern teknoloji çağının temelini oluşturan robotik, kodlama ve elektronik alanlarında, yaratıcılığın sınırsız olduğu eğitimleri, eğlenceli bir oyuna çevirerek sunuyor. Bu sayede, çocukların eğitimlere olan ilgisini sürekli canlı tutuluyor ve elektronik, robotik ve kodlama öğrenmesini sağlıyor.

\

- Ek karta ihtiyaç duymuyor

Akıllı Böcek geliştirme pinleri aracılığıyla, harici bir elektronik geliştirme kartına ihtiyaç duymadan, tüm elektronik geliştirme uygulamaları yapılabilen kitle, okuma yazma bilen tüm çocuklar, yabancı dil engeli olmaksızın basit arayüzlü, eğitici kontrol programı ile senaryolar oluşturabiliyor.

Oyun havasında geçen eğitimlerde oluşturdukları senaryolar ile temel kodlama algoritmalarını ve sensörlerin çalışma mantığını öğrenen çocuklar, kendilerini geliştirdikçe kaynak kodlarını okumaya başlıyor ve ilerleyen süreçlerde kendi kodlarını yazabiliyorlar.

STEM eğitim programı kapsamında, özel okullar, devlet okulları, özel kurslar ve maker atölyelerinde verilen robotik, kodlama, elektronik ve Kendin Yap (Maker) eğitimlerinde kullanılmak üzere tasarlanan, yerli ürün Etkinbot Akıllı Böcek Eğitim Kiti, yerleşik olarak kullanıcı butonu, reset butonu, buzzer, USB girişi, RGB Led, uyarı Ledleri, çizgi izleme sensörleri ve geliştirme pin setleri özellikleri ile tasarlandı.

Mart 2017’de temelleri atılan ürünün geliştirme ve üretim süreçleri ise Temmuz 2018'de sonuçlandı.

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayınAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırızEÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdürBoydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıllı Böcek

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Bafra Ovası'nda tarım arazileri su altında

Bafra Ovası'nda tarım arazileri su altında

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.