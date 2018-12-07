"Çocukların Gözünden: Kıyıköy" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı

Projede, Kıyıköy Ortaokul ve Anadolu Lisesi ile İstanbul Puşkin Uluslararası Rus Okulu öğrencilerine yönelik verilen Fotoğraf Atölyesi eğitimleri ile, hem Kıyıköy gençlerine yeni bir uğraş ve beceri kazandırmak hem de Kıyıköy'ün turizm potansiyelini duyurmak hedeflendi.

Hazırlanan katalogda 5'i Rus, 37 çocuğun fotoğrafları yer alırken, eğitimlere katılan Türk ve Rus öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Çocukların Gözünden: Kıyıköy" sergisi de, İstanbul'da 13 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

- "Kıyıköy'ün çocuklarına, gençlerine, geleceğine katkıda bulunmak bizim için işimizin en keyifli tarafını oluşturuyor"

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, böyle bir projeyi hayata geçirmekten duydukları memnuniyete işaret ederek, şunları söyledi:

"Kıyıköy'ün çocuklarına, gençlerine, geleceğine katkıda bulunmak bizim için işimizin en keyifli tarafını oluşturuyor. Bu projede işin daha çok insani boyutuna eğildik. Çocuklara, çocukların geleceğe bakış açısına yeni bir şey kazandırmak istedik. Hem bir uğraş, hem bir hobi, belki de bir mesleği, hayatlarına katabilmek istedik ve böyle bir bakış açısıyla yola çıktık.

Kıyıköy ayrıca ciddi turizm potansiyeli olan bir yer, bu potansiyeli kendi çocuklarının gözünden de gösterebilmek istedik. Diğer yandan, İstanbul Puşkin Uluslararası Rus Okulu ile ortaklık kurarak, kültürlerarası bir köprü kurmayı amaçladık. Bu güzel çocuklarla çalışmak, Kıyıköy'ün güzelliklerine onların gözünden tanık olmak bizler için de bir ayrıcalık oldu."