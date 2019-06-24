FİNANS

"Çocuklarınızın sıkılmasına izin verin"

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Yasemin Kamalı: - "Çocukların sıkılmasından aileler korkmamalı. Sıkılmayan birey üretmez. Bu yüzden çocuklarınızın sıkılmasına izin verin ve onların bunun da sorumluluğunu almasını sağlayın" - "Yaz tatilini hem dönem tekrarları ile hem de eğlenceli, onlar için yeni hobilerin keşfedildiği bir dönem olarak değerlendirin"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Yasemin Kamalı, ailelerin çocukların sıkılmasından korkmaması gerektiğini belirterek, "Sıkılmayan birey üretmez bu yüzden çocuklarınızın sıkılmasına izin verin ve onların bunun da sorumluluğunu almasını sağlayın." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kamalı, bu yaz tatilinde televizyon, tablet ve internet gibi uyaranların yerine eğlenceli aktivitelerin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kamalı, "Çocukların sıkılmasından aileler korkmamalı. Sıkılmayan birey üretmez. Bu yüzden çocuklarınızın sıkılmasına izin verin ve onların bunun da sorumluluğunu almasını sağlayın. Tatil uzun... Bu yüzden sadece eğlenerek, dinlenerek bu sürenin geçirilmesi çok doğru değil. Bu süreçte bol bol kitap okutulup bilgilerin unutulmaması adına tekrar yapılması da önemli." ifadelerini kullandı.

Kamalı, çalışan ebeveynlerin uzun yaz tatili boyunca çocuklarını anneanne, dede, babaanne gibi büyüklerin yanına bırakmadan önce iyi düşünmesi gerektiğini vurguladı.

- "Her istediği olan çocuğun düzeni bozuluyor"

Kuşak çatışmalarının yanı sıra çocuğun düzeninin bozulduğunu belirten Kamalı, şunları kaydetti:

"Bazı anne ve babalar, yaz tatilinde çocuklarını kendi ebeveynlerinin (anneanne, dede, babaanne gibi) yanına göndermeyi planlayabiliyor. Zorunlu olmadıkça bu yola başvurmamak iyi olur. Eğer bu şekilde bir planlama yapılacaksa da sürelerinin kısa olması önerilir. Çünkü bu tarz durumlarda kuşak çatışmaları yaşanabiliyor. Ayrıca, her istediği olan çocuğun düzeni bozuluyor ve sonrasında okul döneminde aileler bunu toparlamakta zorlanıyor. Aile büyüklerinin şöyle bir desteği olabilir; çocuklara, gençlere eski sokak oyunlarını tanıtabilir. Bu şekilde çağımızın en büyük bağımlılığı olan internetten de uzak kalmaları sağlanabilir."

Karnesi iyi olan çocukların hediyelere boğulurken, karnesi kötü olanların cezalandırılmasının doğru olmadığını vurgulayan Kamalı, "İyi not yeterince ödül, kötü not ise yeterince ceza zaten... Bu yüzden çocuklarınızı, karneleri için ne ödüllendirin ne de cezalandırın. Yaz tatilini hem dönem tekrarları ile hem de eğlenceli, onlar için yeni hobilerin keşfedildiği bir dönem olarak değerlendirin. Dönemin tüm olumlu ve olumsuz yanlarını konuşup bir sonraki dönemi nasıl geçireceğinizi planlayabilirsiniz. Ancak bu planı yine siz değil, çocuğunuz yapmalı. Çünkü okul ve başarı onun sorumluluğunda, siz sadece destek olabilirsiniz. Kendine öz güvenli çocuklar yetiştirmek istiyorsak öncelikle onlarla güvenli bağı kurup, yani koşulsuz sevip sonrasında doğru iletişim kurduğumuzda aşılmayacak bir problem yok." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler
EİB/Eskinazi: Seçim sonrası gündem ekonomi olmalıEİB/Eskinazi: Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı
Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısıÇin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Mega

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EİB/Eskinazi: Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı

EİB/Eskinazi: Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı

Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı

Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı

Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Süt ineklerini satıp manda yetiştiriciliğine yöneldi

Süt ineklerini satıp manda yetiştiriciliğine yöneldi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)

Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)

Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.