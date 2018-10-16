Code.yapıkredi, eğitim ve kodlamanın geleceğini bienale taşıdı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedeflediği programı Code.YapıKredi kapsamında düzenlediği Geleceğin Kültürel Kodları Buluşmaları'na devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, buluşmaların üçüncüsü, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve bankanın tema sponsorları arasında yer aldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Katılımcıları, eğitime ve kodlamaya farklı bir perspektiften bakmaya davet eden etkinliğe 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin Beyoğlu'ndaki mekanları arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat binası ev sahipliği yaptı. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Craftbase Kurucu Ortakları Lemi Orhan Ergin ve Hakan Erdoğan'ın konuşmacı olduğu etkinlik "Kodlama, sokakta mı yoksa bilgisayar başında mı öğrenilir?" başlığı altında gerçekleştirildi.

Code.YapıKredi Geleceğin Kültürel Kodları Buluşmaları'nın üçüncüsünde, bu defa bienalin tasarım ve öğrenme biçimlerinin sorgulandığı temasıyla da paralel olarak "Eğitim Nereye Gidiyor? Evrilir mi, devrilir mi?" ve "Dünyayı yazılımın elinden kim kurtaracak?" sorularının cevapları arandı.