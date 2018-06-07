Code.Yapıkredi, matematik ve sanatı buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Code.YapıKredi, "Geleceğin Kültürel Kodları" seminerinde matematik ve sanatı buluşturdu. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Code.YapıKredi, "Geleceğin Kültürel Kodları" etkinlik dizisi ile Yapı Kredi Kültür Sanat binasında teknolojiyle sanatın kesiştiği konularda seminerler düzenlemeye devam ediyor. Geçen günlerde ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, bu defa "Kodlama Matematik mi Sanat mı?" konusunu tartışmak için bir araya geldi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Management Centre Türkiye (MCT) Üst Yöneticisi (CEO) Tanyer Sönmezer ve Craftbase Kurucu Ortağı Lemi Orhan Ergin, sunumlarıyla kodlamaya farklı bakış açıları getirdi. katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde Management Centre Türkiye (MCT) Üst Yöneticisi (CEO) Tanyer Sönmezer ve Craftbase Kurucu Ortağı Lemi Orhan Ergin, sunumlarıyla kodlamaya farklı bakış açıları getirdi. Management Centre Türkiye (MCT) Üst Yöneticisi (CEO) Tanyer Sönmezer, yaptığı sunumda, sanatçı olmasının yanı sıra mühendislik alanında zamanının çok ötesinde icatlara imza atan Leonardo da Vinci'nin, matematik ve sanatı mükemmel bir şekilde harmanladığını gözler önüne serdi.

Sunumunda Da Vinci'nin 7 düşünme ilkesinden yola çıkarak günümüzün dev şirketlerini farklılaştıran noktaları anlatan Sönmezer, "Da Vinci gibi düşünmek için sihir şart mı?" başlıklı sunumunu örneklerle zenginleştirirken, fark yaratan kurumların ilhamlarını doğadan aldıklarına dikkati çekti. Yavru zebraların, annelerini çizgilerinden tanıdıkları gerçeğinden ilham alınarak barkod teknolojisinin yaratıldığı örneğini veren Sönmezer, Da Vinci'nin de doğadan öğrendiğini ve "belki benim aradığım çözüm 3,8 milyar yıldır zaten doğada çözülmüştür" fikrinden yola çıktığını kaydetti. Sönmezer, bugün dünyanın önde gelen yenilikçi şirketlerinin Da Vinci'nin merak etmek, ders almak, duygu ve deneyime odaklanmak, belirsizlik ve paradoksla yaşamak, bilim ve sanat, vücut ve zihin, zarafet ve denge arasında denge kurmak ile ilişkilendirmek ilkelerine önem vererek başarıya ulaştığını belirtti. \ - Yazılımcılar için doğru mentorü bulmak önemli Craftbase Kurucu Ortağı ve Software Craftsmanship Turkey Topluluğu Kurucusu Lemi Orhan Ergin ise bir yazılımcının kariyer yolunda mesleğin dinamikleri dolayısıyla karşılaşabileceği zorlukları ve bunlarla baş etmenin yollarını kendi deneyimlerinden yola çıkarak katılımcılarla paylaştı.