FİNANS

Code.Yapıkredi, matematik ve sanatı buluşturdu

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Code.Yapıkredi, matematik ve sanatı buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Code.YapıKredi, "Geleceğin Kültürel Kodları" seminerinde matematik ve sanatı buluşturdu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Code.YapıKredi, "Geleceğin Kültürel Kodları" etkinlik dizisi ile Yapı Kredi Kültür Sanat binasında teknolojiyle sanatın kesiştiği konularda seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Geçen günlerde ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, bu defa "Kodlama Matematik mi Sanat mı?" konusunu tartışmak için bir araya geldi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Management Centre Türkiye (MCT) Üst Yöneticisi (CEO) Tanyer Sönmezer ve Craftbase Kurucu Ortağı Lemi Orhan Ergin, sunumlarıyla kodlamaya farklı bakış açıları getirdi.

katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde Management Centre Türkiye (MCT) Üst Yöneticisi (CEO) Tanyer Sönmezer ve Craftbase Kurucu Ortağı Lemi Orhan Ergin, sunumlarıyla kodlamaya farklı bakış açıları getirdi.

Management Centre Türkiye (MCT) Üst Yöneticisi (CEO) Tanyer Sönmezer, yaptığı sunumda, sanatçı olmasının yanı sıra mühendislik alanında zamanının çok ötesinde icatlara imza atan Leonardo da Vinci'nin, matematik ve sanatı mükemmel bir şekilde harmanladığını gözler önüne serdi.

Sunumunda Da Vinci'nin 7 düşünme ilkesinden yola çıkarak günümüzün dev şirketlerini farklılaştıran noktaları anlatan Sönmezer, "Da Vinci gibi düşünmek için sihir şart mı?" başlıklı sunumunu örneklerle zenginleştirirken, fark yaratan kurumların ilhamlarını doğadan aldıklarına dikkati çekti.

Yavru zebraların, annelerini çizgilerinden tanıdıkları gerçeğinden ilham alınarak barkod teknolojisinin yaratıldığı örneğini veren Sönmezer, Da Vinci'nin de doğadan öğrendiğini ve "belki benim aradığım çözüm 3,8 milyar yıldır zaten doğada çözülmüştür" fikrinden yola çıktığını kaydetti.

Sönmezer, bugün dünyanın önde gelen yenilikçi şirketlerinin Da Vinci'nin merak etmek, ders almak, duygu ve deneyime odaklanmak, belirsizlik ve paradoksla yaşamak, bilim ve sanat, vücut ve zihin, zarafet ve denge arasında denge kurmak ile ilişkilendirmek ilkelerine önem vererek başarıya ulaştığını belirtti.

\

- Yazılımcılar için doğru mentorü bulmak önemli

Craftbase Kurucu Ortağı ve Software Craftsmanship Turkey Topluluğu Kurucusu Lemi Orhan Ergin ise bir yazılımcının kariyer yolunda mesleğin dinamikleri dolayısıyla karşılaşabileceği zorlukları ve bunlarla baş etmenin yollarını kendi deneyimlerinden yola çıkarak katılımcılarla paylaştı.

Ergin, sunumunda, yazılım geliştirmenin büyük bir sabır ve disiplin gerektirdiğini, hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunu belirtti. Kodlamayı işinin ehli yazılımcıların yanında usta-çırak ilişkisiyle öğrenmenin önemine işaret eden Ergin, yazılımcıların en fazla zorlandıkları konular arasında doğru mentorü bulmak olduğunu bildirdi.

Doğru şekilde ürün geliştirmenin yanı sıra doğru ürünü geliştirmenin gerekli olduğunu vurgulayan Ergin, başarılı bir yazılımcı olmak için etik ilkelere bağlı kalmanın, sürekli öğrenmenin, çalışkan olmanın, bilgileri paylaşmanın, egosu düşük, takım çalışmasına uygun olmanın ve her zaman bir mentor peşinde bulunmanın önemli olduğunu aktardı.

Ergin, "Kodlama matematik mi sanat mı?" sorusuna ise hem sanat hem de matematik yanıtını vererek, "Kodlama bir sanat. Çünkü yazılımcılar yaratıcılıklarını kullanarak ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor ve elbette matematik... Çünkü her şeyin mutlaka doğrulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
AA Finans Masası'na konuk olan TYDTA Başkanı Ermut:AA Finans Masası'na konuk olan TYDTA Başkanı Ermut:
Aselsan hisseleri ikincil halka arzın ardından yeniden işlemdeAselsan hisseleri ikincil halka arzın ardından yeniden işlemde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yapı kredi

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

BDDK'dan tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişiklik

BDDK'dan tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

Kredi ve kart borcundan mahkemelik olanlar 4 ayda yarım milyona yaklaştı

Kredi ve kart borcundan mahkemelik olanlar 4 ayda yarım milyona yaklaştı

TOKİ’ye ait 15 stadyum Millet Bahçesi oluyor

TOKİ’ye ait 15 stadyum Millet Bahçesi oluyor

Kadın girişimciler ‘İyi İşler’le güçleniyor.

Kadın girişimciler ‘İyi İşler’le güçleniyor.

TSPB/Topaç: İFM projesini bütün çalışmaların en tepesinde görüyoruz

TSPB/Topaç: İFM projesini bütün çalışmaların en tepesinde görüyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.