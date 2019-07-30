Coğrafi Bilgi Sistemi tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi'nin yerli kaynaklarla hayata geçirilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

SSB Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, savunma sanayisinin, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu zırhlı araçlar, gemi, helikopter, insansız hava aracı gibi ana platformların üretiminde belli bir seviyeye geldiğini ifade etti.

Demir, "81 ildeki eğitim kurumlarını kapsayan Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi'nin yerli kaynaklardan karşılanıyor olması gurur verici. Bazı ürünlerde dünyada artık sınıfının en iyilerinden olmaya doğru gidiyoruz. Artık bizim için önemli olan bu platformların alt sistemlerinin tamamıyla yerlileştirilmesi ve belirli teknoloji alanlarında Türkiye'yi öncü haline getirmek." dedi.

- Öğrenciler için güvenli eğitim ortamı

Savunma sanayisinin sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir sektör olmadığını belirten Demir, Güvenli Okul Projesi'ne ilişkin şu bilgileri verdi: