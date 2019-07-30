FİNANS

Coğrafi Bilgi Sistemi tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "81 ildeki eğitim kurumlarını kapsayan Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi'nin yerli kaynaklardan karşılanıyor olması gurur verici" - "Güvenli Okul Projesi kapsamında suç ve suçluların sürekli takibi yapılarak öğrencilerin çağın gereklerine uygun güvenli bir eğitim ve öğretim görmesi sağlanmıştır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi'nin yerli kaynaklarla hayata geçirilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

SSB Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, savunma sanayisinin, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu zırhlı araçlar, gemi, helikopter, insansız hava aracı gibi ana platformların üretiminde belli bir seviyeye geldiğini ifade etti.

Demir, "81 ildeki eğitim kurumlarını kapsayan Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi'nin yerli kaynaklardan karşılanıyor olması gurur verici. Bazı ürünlerde dünyada artık sınıfının en iyilerinden olmaya doğru gidiyoruz. Artık bizim için önemli olan bu platformların alt sistemlerinin tamamıyla yerlileştirilmesi ve belirli teknoloji alanlarında Türkiye'yi öncü haline getirmek." dedi.

- Öğrenciler için güvenli eğitim ortamı

Savunma sanayisinin sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir sektör olmadığını belirten Demir, Güvenli Okul Projesi'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce riskli olarak belirlenen ve öncelik arz eden 71 ildeki 762 okulda, her bir okul için geçerli olmak üzere 6 sabit ve 1 hareketli kameradan oluşan güvenlik sistemleri kurulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunulmuştur. Proje kapsamında, tedarik edilen güvenlik sistemleri sayesinde okul ve okul çevresinin, suç ve suçluların sürekli takibi yapılarak öğrencilerin çağın gereklerine uygun güvenli bir eğitim ve öğretim görmesi sağlanmıştır."

- "Amacımız yerli çözümlerin kullanılması"

Demir, SSB olarak kurdukları siber güvenlik kümelenmelerinin temel amacının Türkiye'de faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki bütün kurumların yerli çözümleri kullanmaları olduğunu söyledi.

Üniversiteler ve teknoparklarla ilişkilerinin Ar-Ge projeleriyle daha da canlandığını anlatan Demir, üniversitelerin bünyesindeki birçok araştırma merkezi ile ortak projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

Demir, savunma sanayisinde nitelikli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine yönelik MEB ile iş birliği yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Savunma Sanayii Akademisi, Vizyoner Genç, meslek liselerine dönük öğrenci ve öğretmen yetiştirme programlarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Öğrencilerin savunma sanayisine ilgisinin okul tercihlerinde de kendini göstermeye başladığını anlatan Demir, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bu sene yüzde 0,46'lık dilimden öğrenci aldığını sözlerine ekledi.

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Bilgi Sistemi Tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir meb

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