Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Atalarımızdan bize miras kalan kültürel ve milli değerlerimiz hem bizim için birer emanet hem de gelecek nesillerimiz için korunması gereken kıymetlerimizdir." dedi.

Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda (TÜRKPATENT) düzenlenen Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin müthiş bir coğrafi işaret zenginliğine sahip olduğunu söyledi.

Katma değeri yüksek olan coğrafi işaretlerin, ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası için önemli olduğunu belirten Dönmez, "Atalarımızdan bize miras kalan kültürel ve milli değerlerimiz hem bizim için birer emanet hem de gelecek nesillerimiz için korunması gereken kıymetlerimizdir." ifadesini kullandı.

Dönmez, coğrafi işaretlerin tüketiciler açısından önemine işaret ederek, bunlara yönelik olumlu tüketici algısının zarar görmemesi için tescil mekanizmasının önemli olduğunu dile getirdi.

TÜRKPATENT'in ürünlerin tescili konusunda görevini layıkıyla yerine getirdiğini söyleyen Dönmez, şöyle devam etti: