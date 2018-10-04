AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Sahip olduğumuz pek çok değeri tescil alanına alarak rekabet gücünü artırmış oluyoruz. Bir tarafta da bunlara güvenilirlik katmış oluyoruz. Uzun vadede bunlar da bölgemize ekonomik girdi sağlıyor." dedi.

Tutulmaz, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) toplantı salonunda düzenlenen "Coğrafi İşaretler Afyonkarahisar Buluşması" seminerinin açılışında yaptığı konuşmada, kentte coğrafi işaretlere konu birçok ürünün bulunduğunu belirtti.

Pek çok medeniyetin yaşadığı şehrin yıllardan süzülüp gelen ürünlere ev sahipliği yaptığını anlatan Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Bu bizim zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi rekabet dünyasında iyi kullanmamız lazım. Artık çağımız ulaşımın çok kolay olduğu, her türlü ürüne her yerde çok rahat ulaşılabildiği bir çağdayız. Sahip olduğumuz pek çok değeri tescil alanına alarak rekabet gücünü artırmış oluyoruz. Bir tarafta da bunlara güvenilirlik katmış oluyoruz. Uzun vadede bunlar da bölgemize ekonomik girdi sağlıyor."