Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Ankara'da yapılacak

Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliği yapacağı "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" 19-21 Eylül'de "Anadolu'dan Dünyaya" temasıyla ATO Congressium'da gerçekleştirilecek.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Eylül'deki Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile birlikte Kars kaşarından Malatya kayısısına, Hatay'ın defne sabunundan Pervari balına kadar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ürünlerin sergileneceği "Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı" da kapılarını açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyada 10 bin coğrafi işaretli ürün olduğunu belirterek, "Bu ürünler dünyada 200 milyar dolarlık pazar oluşturuyor. Coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün potansiyeliyle Türkiye, dünya pazarından 20 milyar dolarlık pay alabilir." ifadelerini kullandı.

Baran, tüm vatandaşları bu etkinliğe beklediklerinin altını çizerek, Ankara'yı coğrafi işaretli ürünlerin de başkenti haline getirmek istediklerini kaydetti.

- Eğitim kampları da olacak

Zirve süresince konferanslar, eğitim kampları, Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Konferans programlarında 10 oturum boyunca 60'dan fazla konuşmacı yer alacak. Zirvedeki eğitim kamplarında katılımcılara coğrafi işaretlerin tescili, denetimi ve ticarileşmesi konusunda ücretsiz eğitimler de verilecek.

