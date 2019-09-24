FİNANS

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 57 bin ziyaretçi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "19-21 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni 57 bin katılımcı ziyaret etti" - "Coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık oluşturduk. Şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 19-21 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdikleri "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ni, 57 bin katılımcının ziyaret ettiğini belirterek, "Coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık oluşturduk, şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, zirve süresince 2 konferans yapıldığını, 25'i yabancı olmak üzere toplam 83 konuşmacının yer aldığı 12 oturum ve 63 sunum gerçekleştirildiğini bildirdi.

Düzenlenen 10 farklı konudaki eğitimlere katılan 2 bin 765 kişinin sertifika almaya hak kazandığını kaydeden Baran, fuarda da Avusturya, Ekvador, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya, Tanzanya büyükelçiliklerinin stant açtığını ifade etti.

Zirvenin, üreticilere yeni iş kapıları açtığını da belirten Baran, bulgurdan tereyağına, pekmezden pestile kadar birbirinden ünlü yöresel ürünleri üretenlerin, alıcılarla iş görüşmesi yapma imkanı bulduğunu bildirdi.

Baran, zirve ve fuarı 57 bin katılımcının ziyaret ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Coğrafi işaretli ürün konusunda farkındalık ve bilinç oluşması için önemli bir çalışmaya imza attık. İlimizde coğrafi işaretli ürünlerin tüm yıl boyunca satılacağı, şehrimize gelen turistlerin tüm ülke ürünlerini bir arada görebileceği bir merkez kurma yönünde çalışmalarımız devam edecek. Coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık oluşturduk. Şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede."

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ATO Gürsel Baran II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi

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