"Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi" Toplantısı

Trabzon'da gerçekleştirilen "Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi" toplantısında, "Hamsiköy sütlacı" ile "Sürmene bıçağı"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğinde, TTB Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, coğrafi işaretlerin önemine dikkati çekti.

Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının, kültürün korunması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir örnekle Trabzonumuza özgü Sürmene bıçağının bu yöreye ait olduğu tescillenmiştir. Bu ürünün başka bölgeler hatta ülkeler tarafından sahiplenilmesi artık söz konusu değildir. Bu değerimiz, ilimizin kültürel dokusunu oluşturan önemli bir yapı taşı haline gelmiştir ve kültürel aktarımla nesilden nesle sirayet ederek baki kalacaktır."

Ustaoğlu, söz konusu coğrafi değerlerin, tanınmışlıklarını ve kalitelerini; bulundukları coğrafyanın kendine özgü doğal koşullarından veya beşeri faktörlere ilişkin bilgi, beceri, deneyim ve geleneklerinden aldığını ifade ederek, "Bu minvalde hali hazırda Trabzonumuza ait tescillenmiş sekiz coğrafi işaret mevcuttur. Umuyoruz ki zamanla bu sayı daha da artacaktır." diye konuştu.