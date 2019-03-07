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"Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi" Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

TTB ve DOKA iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan tarafından ilgililere "Hamsiköy sütlacı" ile "Sürmene bıçağı"nın coğrafi işaret tescil belgesi takdim edildi - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Trabzonumuza ait tescillenmiş sekiz coğrafi işaret mevcuttur. Umuyoruz ki zamanla bu sayı daha da artacaktır"

Trabzon'da gerçekleştirilen "Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi" toplantısında, "Hamsiköy sütlacı" ile "Sürmene bıçağı"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğinde, TTB Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, coğrafi işaretlerin önemine dikkati çekti.

Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının, kültürün korunması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir örnekle Trabzonumuza özgü Sürmene bıçağının bu yöreye ait olduğu tescillenmiştir. Bu ürünün başka bölgeler hatta ülkeler tarafından sahiplenilmesi artık söz konusu değildir. Bu değerimiz, ilimizin kültürel dokusunu oluşturan önemli bir yapı taşı haline gelmiştir ve kültürel aktarımla nesilden nesle sirayet ederek baki kalacaktır."

Ustaoğlu, söz konusu coğrafi değerlerin, tanınmışlıklarını ve kalitelerini; bulundukları coğrafyanın kendine özgü doğal koşullarından veya beşeri faktörlere ilişkin bilgi, beceri, deneyim ve geleneklerinden aldığını ifade ederek, "Bu minvalde hali hazırda Trabzonumuza ait tescillenmiş sekiz coğrafi işaret mevcuttur. Umuyoruz ki zamanla bu sayı daha da artacaktır." diye konuştu.

- "Tescil anlamında son iki yılda büyük bir ilerleme kaydedildi"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan da Türkiye'deki ürünlerin tescilinden sorumlu bir kamu kuruluşu olduklarını söyledi.

Tescil anlamında son iki yılda büyük ilerleme kaydedildiğine işaret eden Asan, toplam 408 coğrafi işaret tescili bulunduğunu belirtti.

Asan, devam eden 402 coğrafi işaret tescili daha olduğunu kaydederek, söz konusu ürünler hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkiye'nin bu yönde zengin kaynaklara sahip olduğunu aktaran Asan, coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırarak, ülkenin kalkınmasına daha fazla katkı verileceğini söyledi.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da bölgede 25, Trabzon'da ise 8 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirterek, bu ürünleri uluslararası marka haline getirmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise toplantının Trabzon'da coğrafi ürünlerin sayısının artmasına ve bu alanda farkındalık oluşturacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan tarafından ilgililere, "Sürmene bıçağı" ve "Hamsiköy sütlacı"nın coğrafi işaret tescil belgesi takdim edildi.

Program, "Mevzuat, Üretim, Denetim, Pazarlama, İşbirliği" paneli ile sona erdi.

Toplantıya, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve diğer ilgililer de katıldı.

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"Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi" Toplantı "Hamsiköy Sütlacı" "Sürmene Bıçağı" Trabzon

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