"Coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, coğrafi işaretli ürün sayısının artırılmasının, turizmi doğrudan etkilediğini ve bölgeleri kalkındırarak yerel ekonomiyi güçlendirdiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin her yöresinin kendine has ürünleri olduğuna dikkati çekerek, "Bugün ülkemizin dört bir yanından 345 ürünümüz coğrafi işaret almış durumda. Başvuru aşamasında da 411 ürün var. Bu sayının ilk etapta iki katına çıkması, daha sonra katlanarak artması lazım. Bu noktada reklam ve tanıtım çok önemli. Bunun ilk adımı yöre halkının kendi ürününe sahip çıkmasıyla olur. Kendi ürünlerinin tescilini alırlarsa hem yerel ekonomi hem makroekonomi kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

Coğrafi işaretli ürün sayısının artırılmasının, turizmi doğrudan etkilediğini ve bölgeleri kalkındırarak yerel ekonomiyi güçlendirdiğini ifade eden Palandöken, Türkiye'ye yılın ilk 4 ayında 7 milyon 783 bin 967 turist geldiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 32'lik artış yaşandığını belirtti. Palandöken, "Uluslararası düzeyde de ülkemize katma değer yaratacak bu ürünlere sahip çıkmamız lazım. Ekonomik getirisinden ziyade geçmişten gelen mirasımızı sürdürmek için bu ürünler önemli." ifadesini kullandı.

