Coğrafi işaretli ürünlere Ticaret Bakanlığı denetimi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Ticaret Bakanlığının, vatandaşların tükettiği coğrafi işaretli ürünleri denetleyeceğini belirterek, "Bu, sistemi daha da güçlendirecek." dedi.

TÜRKPATENT ile Ticaret Bakanlığı arasında, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının korunması ve denetimiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Asan, TÜRKPATENT'teki imza töreninde yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye'de yerel ürünlerle ilgili coğrafi işaretlerin tescili konusunda önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Son bir yılda 200'e yakın yeni coğrafi işaret tescili yapıldığını ifade eden Asan, coğrafi işaretlerden nasıl daha fazla para kazanılacağı ve uluslararası pazara nasıl girilebileceği yönünde de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Asan, coğrafi işaretli ürünlerin "katma değeri yüksek tarım ürünü" olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Birliği (AB) yıllık 55 milyar avroluk bir katma değer yaratıyor." diye konuştu.

Coğrafi işaretlerin tescili kadar denetiminin de önemli olduğunu vurgulayan Asan, "Bu anlamda bu iş birliği protokolü çok önemli. Bununla beraber Ticaret Bakanlığımız, vatandaşların tükettiği coğrafi işaretli ürünlerin gerektiği gibi olup olmadığını denetleyecek. Bu, sistemi daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.