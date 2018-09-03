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Coiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Haziran ayında uygulamaya konulan kripto varlık cüzdanı Coiny’nin ardından işlemlere başlayan kripto varlık borsası Coiny Pro, Türkiye’nin yanı sıra bölgesel ve global piyasada önemli bir oyuncu olmayı ve Türk lirası ile işlem yapılan kripto para sayısını artırmayı hedefliyor.

Coiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyor

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Haziran ayında uygulamaya konulan kripto varlık cüzdanı Coiny’nin ardından işlemlere başlayan kripto varlık borsası Coiny Pro, Türkiye’nin yanı sıra bölgesel ve global piyasada önemli bir oyuncu olmayı ve Türk lirası ile işlem yapılan kripto para sayısını artırmayı hedefliyor.
Coiny'den yapılan açıklamada, "Türkiye’de kripto paralarla yapılan işlem hacmi günlük 5 milyon lirayı aşarken, bu miktar her geçen gün artmaya devam ediyor. Kripto para alıp-satmak için ise dünyada iki tip uygulama bulunuyor. Bunlar borsalar ve cüzdanlar. Borsalar geleneksel yatırım araçlarında olduğu gibi al-sat yapmak isteyen kullanıcıların bir tahtaya al-sat emirleri girdiği ve bu emirlerden eşleşenlerin gerçekleştiği platformlar olma özelliği taşıyor. Cüzdanlar ise kripto para alıp satmanın daha basit yolu. Kullanıcılar emir defteri yerine sabit bir fiyattan anında kripto para alıp-satabiliyor" denildi.

"Coiny kullanıcılar kredi kartı ile de kripto para alabiliyor"

Dünyadaki en gelişmiş fintech oyuncularından olan Coinbase’in bölgedeki en güçlü rakibi olacak bir altyapı ile hayata geçirilen Coiny girişimi hakkında konuşan Coiny Yönetim Kurulu Üyesi Ayberk Kuday, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kripto varlık cüzdanımız Coiny’i 2018 Haziran ayında hayata geçirdik. Coiny ile Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC ) ve Ripple XRP satın alma ve satma işlemi saniyeler içerisinde yapılabiliyor. Coiny ile kullanıcılar kredi kartı ile de kripto para alabiliyor. Coiny ile bir arkadaşınıza rahatça kripto para gönderebilir veya işlem yaptığınız başka uygulamalardaki kripto paralarınızı Coiny cüzdanınıza gönderip, güvenle saklayabilirsiniz.
“Coiny’yi Türkiye’de başlayarak tüm bölgede modern, güvenli ve kullanımı kolay bir kripto varlık cüzdanı haline getireceğiz. Bu süreçte en güvenli ve en kolay cüzdan deneyimini mümkün olan en çok sayıda kripto varlık ile sağlayacağız.”

Coiny Pro BTC, ETH, LTC, XRP ile işlem yapmaya başladı

Coiny’ye ek olarak Ağustos ayında işleme aldıkları Kripto Varlık Borsası Coiny Pro hakkında da konuşan Kuday sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kullanıcılar, Coiny Pro’ya Coiny hesaplarıyla giriş yapıp, hesaplarını doğruladıktan sonra hemen ticaret yapmaya başlayabilirler. Kullanıcılara, standart al-sat emirleri dışında kendilerini koruyacak önlemler ve modern grafiklerle daha gelişmiş bir şekilde kripto varlık ticareti sunuyoruz.
“Coiny Pro’da amacımız geleneksel yatırım araçlarında olan gelişmiş ticaret ve görselleştirme araçlarının olduğu ve yine mümkün olan en çok sayıda kripto varlığın ticaretinin yapıldığı bir kripto varlık borsası oluşturmak. Şimdiden BTC, ETH, LTC, XRP ile işlem yapılabilen Coiny Pro’ya her geçen gün yeni kripto paralar ve pariteler de eklenecek.”

Hedef Türk Lirası ile işlem yapılan kripto para sayısını artırmak

Kuday, gelecek hedeflerine ilişkin olarak da, “Coiny’yi yeni gelişmiş ticaret araçları, yeni kripto varlıklar ve paritelerle zenginleştireceğiz. Coiny ve Coiny Pro’da şimdiden BTC, ETH, LTC ve XRP olarak dört kripto parayla işlem yapılabiliyor. Önümüzdeki dönemde sürekli olarak ekleyeceğimiz yeni varlıklarla Türk Lirası ile işlem yapılan kripto para sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi. (Fotoğraflı)

Coiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyorCoiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyorCoiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyor

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