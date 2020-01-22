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  4. Columbia University: Türkiye’nin en büyük İnternet portalını yaratan kişi Emre Kurttepeli

Columbia University: Türkiye’nin en büyük İnternet portalını yaratan kişi Emre Kurttepeli

FİNANS HABERLERİ  | 22.01.2020 00:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük internet portalı Mynet.com’u bedava e-posta servisiyle kullanıcılarına tanıtarak internet dünyasına giren Mynet, bugün 18 milyonu aşkın kullanıcısı ve e-mail’den, içerik servislerine kadar 40’tan fazla servisiyle kullanıcılarına ulaşmaya devam ediyor.

Columbia University: Türkiye’nin en büyük İnternet portalını yaratan kişi Emre Kurttepeli

Türk internet kullanıcılarının %60’ının günlük olarak ziyaret ettiği Mynet, bugün Avrupa’nın en büyük internet kuruluşlarından biri olarak kabul görüyor.

Bu anlamda Emre Kurttepeli, “Hala Mynet’in Türkiye’nin en iddialı ve büyük internet portalı” olduğunu belirtiyor. Ayrıca Kurttepeli, şu an Türkiye’de yaklaşık 31 milyon internet kullanıcısının varolduğunu ve çoğunluğun e-mail, haber, finans, müzik ve video’yu Mynet’ten izlediğini açıklıyor.

Columbia Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun Kurttepeli, işlerin nasıl yürüdüğünü daha iyi anlamak için bu bölümü seçtiğini belirtiyor. Ayrıca Emre Kurttepeli Columbia Üniversitesi’nde öğrendiklerinin iş hayatında kendisine çok faydası olduğunu söylüyor. Çeşitli kültürlerden gelen öğrencilerin kendisinin bakış açısında farklılık yarattığını ve diğer insanların düşüncelerini daha iyi anladığını açıklıyor.

“Bugün internetin ışık hızıyla değiştiği bir dünyada başarı için çok çeşitlilik ve kültürlülük daimi başarı için gerekiyor” diyor.

Türkiye’de büyüyen ve ABD’de eğitim gören Kurttepeli, “ABD’de başladığım eğitimimim doğal süreç olarak burada devam etti, ama beni Columbia’ya getiren gerçek neden; tamamen öğrenciler arasındaki kültürel çeşitlilik” diyor.

Üniversitelerin saygınlığıyla yaşadığını belirten Kurttepeli, “Columbia sağlam burs olanakları ve öğrencilerini rekabetçi olarak yetiştirmesi dışında New York City’nin yaşantısına hazırlıyor. Bu özellikler ise hayatta liderlik bakış açısını oldukça geliştiriyor” diyor.

Mynet’in inanılmaz başarısına karşın Kurttepeli arkasına yaslanıp teknoloji imparatorluğunun büyümesini beklemiyor. 20’den fazla internet projesiyle Türkiye’deki yatırımlarına devam eden Kurttepeli ayrıca e-reklam ve dikey sosyal network sitelerinden, mobil ve oyun şirketlerine kadar birçok dalda açılım yapıyor.

Öte yandan Kurttepeli kasım ayında açılan Columbia Üniversitesi Global Merkezinin İstanbul’daki üyelerinden biri. 2009’dan beri açılmaya başlanan merkezlerden 6.sı olan İstanbul üniversite kominitesinin aktivitelerini ve kaynaklarını bölgesel olarak yaymaya çalışıyor.

Her zaman tutkularının peşinde koşan Kurttepeli, “Her başarılı girişimin temel anahtarı tutkudur, uzun çalışma saatleri ve uzlaşmalar ise başarıyı daha da kolay kılar” diyor.

Columbia University: Türkiye’nin en büyük İnternet portalını yaratan kişi Emre Kurttepeli

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Anahtar Kelimeler:
Columbia University, Emre Kurttepeli,

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