Columbia University: Türkiye’nin en büyük İnternet portalını yaratan kişi Emre Kurttepeli

Türk internet kullanıcılarının %60’ının günlük olarak ziyaret ettiği Mynet, bugün Avrupa’nın en büyük internet kuruluşlarından biri olarak kabul görüyor.

Bu anlamda Emre Kurttepeli, “Hala Mynet’in Türkiye’nin en iddialı ve büyük internet portalı” olduğunu belirtiyor. Ayrıca Kurttepeli, şu an Türkiye’de yaklaşık 31 milyon internet kullanıcısının varolduğunu ve çoğunluğun e-mail, haber, finans, müzik ve video’yu Mynet’ten izlediğini açıklıyor.

Columbia Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun Kurttepeli, işlerin nasıl yürüdüğünü daha iyi anlamak için bu bölümü seçtiğini belirtiyor. Ayrıca Emre Kurttepeli Columbia Üniversitesi’nde öğrendiklerinin iş hayatında kendisine çok faydası olduğunu söylüyor. Çeşitli kültürlerden gelen öğrencilerin kendisinin bakış açısında farklılık yarattığını ve diğer insanların düşüncelerini daha iyi anladığını açıklıyor.

“Bugün internetin ışık hızıyla değiştiği bir dünyada başarı için çok çeşitlilik ve kültürlülük daimi başarı için gerekiyor” diyor.

Türkiye’de büyüyen ve ABD’de eğitim gören Kurttepeli, “ABD’de başladığım eğitimimim doğal süreç olarak burada devam etti, ama beni Columbia’ya getiren gerçek neden; tamamen öğrenciler arasındaki kültürel çeşitlilik” diyor.