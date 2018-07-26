FİNANS

Comcast'in ikinci çeyrek net kar ve geliri arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 23:18 | Son Güncelleme

Şirketin ikinci çeyrek net karı yüzde 27,8, geliri de yüzde 2,1 yükseldi

Dünyanın en büyük kablo TV şirketi ABD'li Comcast, bu yılın ikinci çeyreğinde net kar ve gelirinin yükseldiğini duyurdu.

Comcast'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin ikinci çeyreğindeki gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,1 artışla 21,73 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Firma, geçen senenin ikinci çeyreğinde 21,29 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Comcast, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 artarak 3,22 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Şirketin, geçen yılın nisan-haziran dönemindeki net karı 2,52 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına karının da 2017'nin ikinci çeyreğinde 0,52 dolardan, bu yılın aynı döneminde 0,69 dolara yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, Comcast'in bu yılın nisan-haziran döneminde TV abonesi sayısında 140 bin düşüş, internet abonesi sayısında ise 260 bin artış görüldüğü bilgisine yer verildi.

Comcast'in ilk çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri değer kazandı. Şirketin hisse başına değeri bugün 35,10 dolara kadar tırmanarak yüzde 5 prim yaptı.

Comcast, geçen hafta yaptığı açıklamada, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'un yerine, İngiliz yayın kuruluşu Sky'ı satın almaya odaklanacağını bildirmişti.

Bir önceki hafta Comcast, Sky grubu için teklifini 34 milyar dolara çıkardığını duyurmuştu.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?
Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapınŞemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilanço Comcast gelir Net kar

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.