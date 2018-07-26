Comcast'in ikinci çeyrek net kar ve geliri arttı

Dünyanın en büyük kablo TV şirketi ABD'li Comcast, bu yılın ikinci çeyreğinde net kar ve gelirinin yükseldiğini duyurdu.

Comcast'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin ikinci çeyreğindeki gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,1 artışla 21,73 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Firma, geçen senenin ikinci çeyreğinde 21,29 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Comcast, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 artarak 3,22 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Şirketin, geçen yılın nisan-haziran dönemindeki net karı 2,52 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına karının da 2017'nin ikinci çeyreğinde 0,52 dolardan, bu yılın aynı döneminde 0,69 dolara yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, Comcast'in bu yılın nisan-haziran döneminde TV abonesi sayısında 140 bin düşüş, internet abonesi sayısında ise 260 bin artış görüldüğü bilgisine yer verildi.

Comcast'in ilk çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri değer kazandı. Şirketin hisse başına değeri bugün 35,10 dolara kadar tırmanarak yüzde 5 prim yaptı.

Comcast, geçen hafta yaptığı açıklamada, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'un yerine, İngiliz yayın kuruluşu Sky'ı satın almaya odaklanacağını bildirmişti.

Bir önceki hafta Comcast, Sky grubu için teklifini 34 milyar dolara çıkardığını duyurmuştu.

