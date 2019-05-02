Connect for Creativity projesi 7 Mayıs’ta tanıtılacak

İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında, finansmanını Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı ve yaratıcı keşif ve iş birliklerini destekleme amacıyla oluşturulan Connect for Creativity, 7 Mayıs’ta tanıtılacak.

British Council tarafında üç yaratıcı platform olan ATÖLYE, Yunanistan merkezli Bios ve Sırbistan merkezli Nova Iskra işbirliği ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi akademik partnerliğinde oluşturulan 18 aylık Connect for Creativity projesi daha uyumlu, açık ve iletişimi güçlü bir toplumun gelişmesine katkı sağlamak üzere, Avrupa genelinde yaratıcı platformlardan bir ağ oluşturarak, yaratıcı keşif ve iş birliklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin ayrıntılarının paylaşılacağı lansmanda ayrıca, uluslararası alanda yaratıcı endüstriler uzmanı olarak tanınan Profesör Andy Pratt de konuşmacı olarak yer alacak.



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